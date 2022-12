La obra de Camila Sosa Villada llega al cine para desafiar los lugares comunes del universo trans

Ana Clara Pérez Cotten, Télam

“Una actriz trans, que no podría ser «madre ni estando mal de la cabeza», adopta un niño de seis años junto a su marido, un abogado homosexual. Ese niño seropositivo, que no conoció a su padre biológico y cuya madre se suicidó cuando descubrió que lo contagió de Sida, fue criado por los abuelos maternos, hasta que el abuelo mató a su esposa y luego se suicidó”, se propone desde la contratapa de la vieja edición de Tesis sobre una domesticación para dar cuenta de una trama en capas e intrincada que apunta a desnudar los matices de los vínculos.

“Llevar eso a la realidad audiovisual es complejo. Dosificarlo es un desafío. También exploramos mucho sobre el tono y lo haremos hasta la etapa de montaje. La obra original es visualmente muy potente pero hubo toda una toma de decisiones: qué sí, qué no y cuestiones nuevas que incorporamos”, repasa el director.

Sobre la impronta cinematográfica, Van de Couter cree que en verdad Tesis sobre una domesticación merece una adaptación por la potencia de la historia y la fuerza del personaje principal. “El cine se ha ocupado muchas veces de las actrices pero esta novela introduce, explora y profundiza un montón de temas que valen la pena ver en cine. Porque explorar en imágenes el universo de una novela escrita por una escritora trans tiene un valor enorme”, reflexiona. Al mismo tiempo, sostiene que el proyecto apuntalará desde otro ángulo la carrera de la autora: “Es una forma de ampliar la voz de Camila que para mí es fundamental”.

Van de Couter y Sosa Villada son amigos y ya trabajaron juntos, pero este proyecto renueva los votos de una metodología ya probada. “Trabajar con ella es muy placentero. Hicimos teatro juntos, escribimos series y pensamos proyectos. Entonces, tenemos un recorrido. Me gusta trabajar con ella porque eleva mi nivel de discusión y abre espacios. Intento ir siempre detrás de eso que ella posibilita. Pero además me gusta mucho trabajar con ella como actriz, se me volvió como una inspiración. Me interesa que pensemos juntos este personaje y acompañarla para que le ponga el cuerpo”, dijo.

“Nos conocemos mucho por más de que cada vez que nos sentamos a trabajar juntos es una nueva dinámica que vamos enriqueciendo. Desde hace años leemos a distintos autores y pensamos juntos, es una forma de trabajo natural y orgánica”, cuenta el director sobre la forma en la que trasladan el vínculo personal a lo laboral.

Respecto de qué lo cautivó del texto, destacó: “La honestidad y el juego entre la realidad y la ficción a la que se presta Camila. La novela da cuenta de algo muy profundo: la domesticación invisible en la que estamos metidos todos por distintas razones. Es un lugar cómodo y saludable pero también del que queremos huir. Entonces, me cautivó lo silenciosas que son las domesticaciones. La novela tiene muchas capas y eso hace justicia y representa el universo Sosa Villada”.

Si bien Van de Couter entiende que la Ley de Identidad de Género modificó el trazo grueso de la realidad del universo trans, cree que aún queda mucho por hacer para enriquecer ese imaginario. Imagina, en algún punto, que la versión de Tesis sobre una domesticación será una distopía: “La película no ve lo trans desde lo marginal ni desde la compasión. Encuentra otra manera de mirar que, ante la realidad que viven hoy, me parece distópica. Por ejemplo: cuando hablamos de la comunidad trans evitamos temas como el dinero. Creo que la película, en su distopía, resuelve muchas cosas. La obra de Camila desnuda todo lo que tenemos pendiente, no se trata solo de cupos laborales”.