La novia de Julián Álvarez habló tras el escándalo: “Sólo intenté organizar”

Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, hizo un contundente descargo tras estar en el ojo de la tormenta desde hace varios días por la difusión de un video donde se la vio tratando de organizar, de mala manera, el saludo del jugador con niños del barrio.

Luego de la viralización, las redes sociales estallaron en contra de ella y hasta muchos le advirtieron al delantero de la Selección argentina que se aleje de las personas que no lo dejaban disfrutar de la obtención de la Copa en el Mundial de Qatar 2022.

“Primero que nada, felices fiestas. Creo que es necesario poner en contexto la situación que se viralizó en estos últimos días”, comenzó la historia publicada por Emilia en sus redes.

Ante este escenario, los últimos días algunos usuarios no dejaron pasar el momento y, luego de una exhaustiva investigación, pudieron constatar que la pareja estaría en plena crisis, ya que, ni Julián ni sus hermanos siguen a Emilia en Instagram.

“El día jueves nos juntamos a cenar con mi familia. Eran las dos de la mañana, llegaron algunas chicos/as (la mayoría alumnos míos, con quienes tengo mucha confianza)”, continúa el descargo.

Luego sostuvo que, antes de retirarse de la cena, Julián decidió salir a la calle para saludar a los niños y hacer una foto grupal así todos se llevarían un lindo recuerdo, pero muchos no lo vieron así.

“Sólo intenté organizar. Pido disculpas si la manera en la que reaccioné no fue la mejor, espero sepan entender”, finalizó su explicación Emilia.

Aunque no trascendió sobre cómo está la relación entre ambos, desde el entorno familiar del futbolista no estarían contentos con la situación y se mostraron enojados con la joven al sostener que Julián no suele exponerse de esa forma en los medios.

Emilia y el futbolista están en pareja desde hace unos meses. La relación se consolidó, o se empezaron a mostrar públicamente, cuando el delantero anunció su pase al Manchester City.