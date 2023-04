La novela “Matate, amor” de Ariana Harwicz será llevada al cine por Martín Scorsese

Durante la pandemia Ariana Harwicz se enteró de que Trilogía de la pasión que incluye sus tres novelas Matate amor (2012), La débil mental (2014) y Precoz (2015), fueron leídas por Martín Scorsese y había un interés en comprar los derechos para adaptarlas al cine. Luego de más de un año con idas y vueltas, finalmente le dijeron que sí. “Lo que me llegó es que Martín Scorsese luchó para que diga que sí” relató la escritora en una entrevista con Filo News, quien también adelantó que en mayo llegará a las librerías su nueva producción: El ruido de una época.

Es así como el afamado director compró los derechos de la historia y la llevará a la gran pantalla bajo el título de Die, my love, que espera estrenarse el año que viene. El film será dirigido por Lynne Ramsay y protagonizado por Jennifer Lawrence, está última también estará trabajando en la producción.

Jennifer Lawrence will star in a film adaptation of Ariana Harwicz’s ‘Die, My Love’ that will be directed by Lynne Ramsay.

It is described as a stark tale set in rural France of a woman driven to the brink of insanity by marriage and motherhood. pic.twitter.com/D2wc8unN6e

