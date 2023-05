La noche del básquet rosarino trae Superliga y ascenso

Regatas y Temperley protagonizarán este domingo desde las 20.30 el partido destacado de la programación del básquet rosarino, que incluye Superliga y Primera B.

El choque en la ribera rosarina entre los de Vitelli y los de Corte enfrenta a dos de los buenos protagonistas de la zona 1, que tenía programado también a Saladillo-Caova, pero que se suspendió en la jornada del sábado.

En tanto que por el grupo 2 jugarán este domingo desde las 20.30 Echesortu frente a Talleres de Arroyo Seco.

En el grupo 1 de la Superliga, la acción del viernes quedó totalmente trunca, ya que Atalaya ante Provincial se suspendió por la ausencia de un juez, y difirieron Unión de Arroyo Seco vs. Calzada (va el martes), Atlantic vs. Fisherton (va el lunes) y Ciclón vs. Newell’s (deben buscar fecha).

De los suspendidos del viernes en la zona 2, Libertad ante Sportivo Federal fue diferido al lunes, mientras que Sportivo América con Tiro Suizo será reprogramado. El Verde tiene un compromiso el martes como visitante de Central. La jornada 7 de la zona 2 se cerrará recién el 31 de mayo con Los Rosarinos Estudiantil ante Sportsmen.

En la zona 1 de la Primera B, el duelo entre Atalaya B y Garibaldi de Fray Luis Beltrán se llevará a cabo este domingo desde las 20. En la zona 2, este domingo a las 20.30 chocarán El Tala B con Maciel.

Se difirió para el martes el choque entre Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico B, en tanto que para el 14 está programado Echesortu B vs. Provincial B.