“La mejor defensa a Cristina Kirchner es gobernar bien, mejorando la vida de los argentinos”

Por Cristian Fdel

Hace pocos días, más específicamente el 6 de diciembre, la justicia federal condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Desde el punto de vista jurídico es un fallo bochornoso, la mayoría de los juristas destacados de nuestro país lo han descalificado.

Nunca fue tan manifiesto que la Justicia Federal hace política y hace política partidaria. Utilizando una sentencia para conseguir lo que nunca pudieron por las urnas ni por la propia democracia. El peronismo estuvo proscripto a lo largo de 18 años y un fallo de primera instancia penal volvió a instaurar la proscripción a Cristina Kirchner, que es la candidata natural del peronismo. Después de casi 40 años de democracia esto parecía haberse dado por desterrado, pero no.

El actuar de esta mafia judicial, que son minoría en la justicia pero con mucho poder de fuego, tiene un alto grado de impunidad tal es esta que se reúnen en Lago Escondido, hacen un picnic y deciden sobre los destinos de nuestro país. Nadie los votó ni nadie los eligió para esa función, pero gozan de una inmunidad y blindaje mediático de parte del Grupo Clarín y especialmente su CEO Hector Magnetto. Que podemos esperar de nosotros y nosotras, simples ciudadanos, si a un director de la PSA lo querían levantar en un patrullero y dar vueltas; propio actuar de la última

dictadura genocida de la Argentina.

El Poder Judicial o partido judicial, ha decidido gobernar mediante sentencias. La toma por asalto del Consejo de la Magistratura, la designación por decreto de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de juzgados

federales. Pero cada vez son más las voces que salen a criticar esto como por ejemplo Eugenio Zaffaroni, Daniel Erbetta, Marisa Herrera, todos prestigiosos y de destacada labor jurídica.

Hubo un momento histórico en la Argentina que no existían los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de las minorías, de las mujeres y sucedió. La democracia no llegó al poder judicial, la instauración del juicio por jurado es por

excelencia la herramienta constitucional donde el pueblo verdaderamente puede actuar.

Cristina Kirchner fue electa dos veces Presidenta de la República, y una vez Vicepresidenta. La agredieron política y humanamente, la intentaron asesinar, la condenaron y la proscribieron ¿Qué más le podemos pedir? ¿Cuánto más podemos permitir este avasallamiento?

Todos y todas aquellos que defendemos la democracia, las instituciones de la República y los valores de nuestra Nación estamos obligados a convertirnos en defensores de la Constitución Nacional.

Y aquellos y aquellas que elegimos democráticamente para asumir el Poder Ejecutivo el 10 de diciembre del 2019 tiene la obligación de gobernar para el pueblo, que es muy distinto a administrar, que al final y al cabo es la mejor defensa que puede tener Cristina Kirchner.