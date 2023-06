La Lepra visita a Huracán: a pinchar el Globo para levantar vuelo en la Liga

Gabriel Heinze dispuso viajar con lo mejor que tiene para el compromiso ante el equipo de Battaglia, que se juega su continuidad. Con el próximo compromiso por Sudamericana a 6 días, el Gringo no necesita guardar nada para ir en busca de una victoria necesaria en el torneo doméstico

Tras varios días de descanso, Newell’s vuelve al ruedo de manera oficial. Y esta vez pone la flecha en “modo Liga”, para enfrentar a Huracán en el Palacio Ducó en busca de no perder terreno en la lucha por conseguir un boleto para alguna Copa en 2024.

Es imposible que Heinze, los jugadores y los hinchas no estén pensando en la Sudamericana, donde el andar del equipo desde lo numérico es perfecto. Pero con la clasificación a octavos asegurada, sólo resta enfrentar en una semana a Audax para buscar ser el mejor primero de todos y garantizarse definición de local hasta la semifinal. Por eso no está mal enfocarse un rato en la Liga, ya que durenta julio no habrá competencia continental y el Gringo podrá disponer de todo el equipo para reacomodarse en zona de top ten de la tabla.

La visita a Huracán será con titulares, sin necesidad de guardar nada por descanso. Y si bien las experiencias fuera del Coloso no fueron muy buenas desde lo numérico (sólo hubo un triunfo ante Racing), salir a jugar con lo mejor que tiene lo pone con chances de victoria, mucho más ante un Huracán que hace mucho que no gana y hoy pone en juego la continuidad de Sebastián Battaglia, quien no pudo sumar de a tres desde que asumió hace varios partidos.

Y esta visita al Globo es una buena chance para recuperar los dos puntos que dejó en la última presentación doméstica ante Unión, un partido que Newell’s tenía en el bolsillo y se lo quitó un fallo erróneo del VAR y un posterior descuido defensivo. Ganar significará volver a estar en zona de pasaje copero, una definición que deberá esperar ya que tiene en el recorrido lo que resta de este certamen y la Copa de la Liga, con 14 partidos más para intentar quedar entre los diez primeros de la tabla general anual.

El equipo pinta para ser el que hoy es titular para Heinze. Mosquera por encima de Méndez y Pittón titular sobre Martino. Con Sordo y Aguirre como extremos y Ferreira completando del tridente del mediocampo, con los inamovibles Sforza e Iván Gómez. Y Recalde, obviamente, que viene afilado en la red y sin competencia en el puesto de nueve.

La ilusión por seguir avanzando en la Sudamericana está impregnada en el mundo Newell’s. Mientras tanto la participación en la Liga Profesional es una manera de aceitar el equipo y hacer crecer aún más el ánimo. Y frente a Huracán ees una buena chance para dibujar una sonrisa.