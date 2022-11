La Lepra sin Sicario: Gabriel Heinze le comunicó a Lema que no seguirá en el Parque

Horacio García, quien está a cargo de las negociaciones en el mercado de pases, le comunicó al defensor que no será tenido en cuenta. El zaguero se suma a Juanchón García entre los futbolistas que el Gringo decidió que no sigan y en las próximas horas podría sumarse algún nombre más

Cristian Lema no seguirá en Newell’s. Tal como se preveía, Gabriel Heinze no tendrá al defensor en los planes para 2023 y así se lo comunicó al jugador Horacio García, quien está al mando de la búsqueda de refuerzos y rearmado del plantel junto al Gringo.

El contrato de Lema concluía el 31 de diciembre, pero desde la dirigencia leprosa no habían avanzado en charlas con el representante ya que esperaban que Heinze definiera si lo iba a tener en cuenta o no. Y desde el mismo entorno del defensor sabían que su continuidad en el Parque no era segura, por lo que iniciaron negociaciones con Lanús.

En las charlas previas a acordar su llegada, Heinze le dio el visto bueno a Ignacio Astore para acordar la continuidad de Gustavo Velázquez, sabiendo además que Newell’s había comprado a Willer Ditta. Pero con el Sicario no estuvo esa misma insistencia, lo que hacía prever que no era de los preferidos del entrenador.

El futuro de Lema estaría en Lanús, ya que fue pedido por Frank Kudelka, quien fue quien lo trajo en 2019 a Newell’s.

La idea de Heinze es iniciar la pretemporada el lunes 28 sin jugadores que no tendrá en cuenta. Ya se comunicó con Juanchón García y Cristian Lema para informarles su decisión de no contra con ellos, y en los próximos días podrá haber algún llamados más. Entre los futbolistas que el Gringo podría prescindir están Lucas Melano, Cristian Ferreira y Lionel Vangioni, quien se recupera de una lesión en el tendón de Aquiles.