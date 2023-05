La Lepra prepara el viaje a Bolivia para ir en busca de la clasificación ante Blooming

Gabriel Heinze aún no dio indicios del equipo, pero es un hecho que jugará con titulares, muchos de ellos resguardados en el partido ante Lanús como Iván Gómez, Bruno Pittón, Cristian Ferreira, Jorge Recalde y Ramiro Sordo. La duda pasa por la inclusión o no de Velázquez y Méndez

Newell’s se prepara para un partido muy importante ante Blooming, el miércoles a las 23 por Copa Sudamericana. Y de cara a ese compromiso, no hay ninguna duda que más allá de alguna cuestión táctica a definir, Gabriel Heinze irá con titulares.

Newell’s llega a este partido como líder del Grupo E con 9 puntos, con cinco de ventaja sobre Audax Italiano y Santos, que jugarán un rato antes que la Lepra. Hay una chance de clasificación anticipada. Si hay empate en Chile, con una victoria ante los bolivianos el equipo de Heinze se asegurará la clasificación a octavos de final. Y seguirá como el mejor de los primeros, un dato que no es menor ya que le aseguraría definir en el Coloso todas las serie ida y vuelta posteriores.

Con poco tiempo para trabajar con todo el grupo, en especial porque los que jugaron sólo hicieron trabajos de recuperación física, el Gringo no dio indicios aún de los once que jugarán en Santa Cruz de la Sierra, aunque las dudas no son demasiadas. En defensa se supone que volverá al esquema con cuatro, y es probable que regrese a la titularidad Gustavo Velázquez, ausente varios partidos por un golpe en el hombro izquierdo. El paraguayo haría dupla con Willer Ditta, mientras que Bruno Pittón será el lateral izquierdo. ¿Y por derecha? Si bien el hincha reclama la presencia de Armando Méndez, no hay que descartar la continuidad de Jherson Mosquera, que para Heinze es el titular.

El trío del mediocampo está cantado. Iván Gómez y Cristian Ferreira no tuvieron minutos con Lanús y estarán desde el inicio, junto a Juan Sforza. Lo mismo sucederá con Jorge Recalde y Ramiro Sordo, quienes también fueron preservados el sábado, aunque ingresaron un rato.

Resta definir si Heinze apuesta por un esquema 4-3-3 e incluye a un extremo, en este caso Jonathan Menéndez o Jerermías Pérez Tica; o incluye a otro volante (Marcos Portillo) para jugar con un dibujo 4-1-3-2, como en el partido ante Arsenal.

Todo se definirá en la última práctica de mañana, para luego viajar por la tarde en vuelo chárter hacia Bolivia, y esperar un partido de gran trascendencia, ya que podría sellar por anticipado el pasaje a octavos en una Copa Sudamericana que aparece como el gran objetivo leproso.