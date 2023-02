La Justicia habilitó el ingreso al país de las seis embarazadas rusas demoradas en Ezeiza

Las mujeres buscaron entrar al país con declarándose como turistas, pero sin mostrar posesión de un pasaje de regreso a sus países de origen, por lo que se sospechó la intención de radicación en el territorio nacional de forma informal. No obstante, se decidió otorgar la entrada al país debido al estado del embarazo

El juez federal Luis Armella habilitó esta noche el ingreso provisorio al país de las 6 mujeres rusas embarazadas que presentaron recursos de habeas corpus luego de ser demoradas en el aeropuerto de Ezeiza por problemas con su documentación, según señalaron fuentes judiciales.

El magistrado sostuvo que “fue correcto lo que hizo Migraciones en tanto que para entrar a radicarse en el país hay que hacer los trámites correspondientes y no declarar ingreso de turista”, indicaron los informantes.

El ingreso fue decidido “dado el estado de avanzada gravidez, y por razones humanitarias”, indicaron las fuentes. Se trata de mujeres extranjeras, migrantes y embarazadas, por lo que denegarles el acceso podría constituir un caso de discriminación, fue el criterio adoptado por la Fiscalía, señalaron las fuentes consultadas.

Esta tarde, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que la inadmisión de las seis ciudadanas rusas embarazadas para ingresar al país respondió, en principio, al habitual procedimiento administrativo para resolver casos sospechados de mentir y de ser “falso turista”.

En ese contexto, la funcionaria nacional advirtió que el arribo de estas mujeres al país ocurrió mientras en la Argentina se desarrolla una investigación judicial sobre bandas “delictivas”, que tramita en el fuero federal porteño. Ese expediente, según pudo averiguar Télam, está en manos de la jueza federal María Servini y el fiscal Federico Delgado, y se encuentra en pleno trámite y con medidas de prueba en curso.

Según precisó la funcionaria, son seis las ciudadanas rusas que vinieron solas, “todas en la semana 33 o 34 de embarazo, y todas dijeron que venían a hacer turismo”.

“Cuando vemos que no tienen pasaje de regreso, que no saben explicar dónde van a hacer turismo, algo que es raro para una embarazada de 34 semanas, empezamos a sospechar que no vienen a hacer turismo”, aseguró.

Las autoridades migratorias deben regirse con “un procedimiento para la resolución de casos ante la sospecha fundada de falso turista”, tal como funciona “en todos los países”, dijo Carignano en diálogo con el canal TN. “En este caso se detectó que era falso turismo, porque ellas mismas admitieron que vienen a tener a sus hijos” a la Argentina, agregó.

Al respecto, la funcionaria explicó que “no es un delito” venir a tener un hijo al país, pero las personas “de nacionalidad extra Mercosur”, para poder hacerlo deben “ir al consulado y sacar una visa y explicar los motivos”. Y las ciudadanas rusas inadmitidas entre ayer y hoy no presentaban tales papeles requeridos.

Las mujeres “no están detenidas, están libres y a cargo de las aerolíneas con las que llegaron, que les ofrecieron volver a su país y no quisieron”, señaló la directora de Migraciones, y advirtió sobre la presencia de “abogados que son parte de bandas que están siendo investigadas en Comodoro Py”, en los tribunales federales. “Hay una investigación judicial que está detrás de estas bandas que traen a mujeres y hombres, y atrás hay un negocio millonario”, confirmó.

Según indicó la funcionaria, desde agosto pasado se registra en el país “un aumento del flujo de ciudadanos rusos” y, particularmente, de ciudadanas rusas con embarazos avanzados.

“La cantidad es realmente grande por día. Anoche, en el último vuelo de (la aerolínea) Ethiopian, entraron 33 ciudadanas rusas con embarazos de entre 32 y 33 semanas”, sostuvo.

Tras sospechar de que se tratase de un delito de trata, las autoridades realizaron un total de “365 entrevistas” a ciudadanas rusas, todas ellas “de un alto poder adquisitivo”, que llegaban al país solas y decían “que habían venido por medio de agencias que les ofrecían todo un paquete”.

“Todas vienen justo en la semana 33, hay un patrón de conducta que está investigando la Justicia y para la cual Migraciones aportó información”, aseguró Carignano y aclaró que muchas “venían con pasajes o alquileres”, a diferencia de las mujeres que se encuentran varadas en Ezeiza.

Para contextualizar, la directora detalló que en el último año ingresaron al país 10.500 personas de nacionalidad rusa, entre ellas “5.819 mujeres embarazadas”, y de esas 10.500, 7.000 “ya no están en el país, y ese es el problema”.

“Nosotros estamos encantados de que vengan a hacer su vida a la Argentina, pero el problema es que llegan, tienen los hijos, los anotan como argentinos, dejan un poder a los apoderados, se van y no vuelven más. Acá hay gente que está usando nuestro pasaporte”, apuntó.

Al respecto, la funcionaria advirtió que el problema es que esto afecta al pasaporte argentino, que es “muy seguro” y por ello pueden ingresar a 171 países sin visa o “conseguir la visa de Estados Unidos por 10 años”.

“Si no controlamos a quién le damos los pasaportes, el pasaporte argentino va a dejar de tener la confianza que hoy tiene en otros países. Tenemos que cuidar nuestro pasaporte y los beneficios que hemos logrado porque venimos trabajando para que nuestro pasaporte sea seguro”, concluyó.

Ya en los últimos días del año 2022, el diario británico The Guardian publicó una nota titulada “Todos buscan opciones: mujeres rusas vuelan a la Argentina para dar a luz”, que narra que desde el comienzo del conflicto bélico en Ucrania, el país experimentó un auge en el “turismo de parto” proveniente de Rusia.

En la publicación, citan a Georgy Polin, jefe del departamento consular de la Embajada de Rusia en la Argentina, quien estimó que entre 2.000 y 2.500 mujeres rusas se mudaron a Argentina en 2022, muchas ellas con el plan de parir en el país, y pronosticó que en este año “ese número puede crecer a 10.000”.

En The Guardian resaltaron que las mujeres rusas elegían la Argentina por las ventajas de su pasaporte, “que permite visitar 171 países sin visa, incluidos (los de) la Unión Europea, el Reino Unido y Japón”, y por la alta calidad de su atención médica, tanto pública como privada.