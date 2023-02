La inseguridad en Rosario se volvió tema nacional: desde Frederic hasta Granata, todos opinan

Los cruces entre funcionarios y legisladores de toda laya no se hicieron esperar. Las balaceras y un verano candente en homicidios abrió el debate y las opiniones van desde una especialista en el tema como la ex ministra de Seguridad hasta la diputada santafesina y panelista que vive en Buenos Aires

La situación de inseguridad que se vive en la ciudad es un tema de opinión nacional, provincial y local, sabedores o no de lo que acontece o como solucionarlo, las opiniones en un año electoral se miden además con ese termómetro.

Una de las que brindó su opinión en forma pública fue la diputada provincial Amalia Granata, habló sobre el cambio de ministro de seguridad y se mostró a favor de enviar el ejército a la ciudad.

Con una fuerte crítica al gobernador Omar Perotti dijo que “la solución no es cambiar de ministro. Lo que pasa es que cuando toman decisiones Perotti no los deja accionar. La culpa la tiene el gobernador”,aseguró.

Apoyó la postura de Patricia Bullrich de modificar la ley nacional y enviar al Ejército a la ciudad y dijo que el cruce entre el gobernador de la provincia y el ministro de seguridad a nivel nacional Anibal Fernández es “para la tribuna”.

Mientras que la ex ministra de seguridad de Nación Sabsina Frederic dijo que “Rosario tiene un problema crónico, que tiene ya varios años, y la provincia de Santa Fe tiene una tasa de homicidios que escapa a la media general y a la tendencia nacional de descenso de la cantidad de homicidios. Creo el problema ha sido abordado de manera recurrente, usando siempre los mismos métodos, que evidentemente, no han dado resultado”, declaró en LT8..

“Los problemas son varios. Uno tiene que ver con el mal abordaje, y no estoy buscando culpables; creo que falta imaginación y creatividad para ir hacia las raíces de lo que genera violencia”,dijo.

A lo que sumó “la policía de Santa Fe no cumple, desde hace muchos años, el rol que debe cumplir. Los reclamos del intendente Javkin y de las fuerzas federales muestran que la policía no alcanza a regular la violencia, por inacción plena o porque no tiene capacidad de castigo a las bandas porque se convirtió en una banda más”.

En cuanto a soluciones dijo que se deben pensar medidas a distintos plazos. Entre las opciones habló de control efectivo del territorio y por ello las fuerzas federales necesitan que las provinciales se corran a la actividad administrativa.

Y agregó “el gobernador tiene que fijarse como prioridad bajar no el delito predatorio en las calles, sino la tasa de homicidios, y seguir ejemplos”. a lo que sumó tareas de prevención en todos los ámbitos.