La indignación del relator partidario de River: “Le regalamos el campeonato al rival de toda la vida

Un relator partidario de River se hizo viral en las redes sociales por su indignación en lo que fue el 2 a 1 de su equipo a Racing, porque consideró que el Millonario “le regaló el campeonato al rival de toda la vida”, ya que Boca empató 2 a 2 con Independiente y se consagró en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

La furia de Hernán Santarsiero se desató al ver cómo el equipo de Marcelo Gallardo creaba la jugada que terminó en gol del colombiano Miguel Borja, para sellar la victoria del visitante en el Cilindro de Avellaneda.

“Yo no lo puedo creer, qué ganas de presionarme el testículo”, expresó antes de que la pelota tocara la red. Luego de que lo hiciera, lanzó: “Es increíble. No, Borja… No, hermano. No tienen ni idea lo que es la historia de River. Le regalaron el campeonato al equipo de La Ribera”.

Así, a otro de los que apuntó fue a Esequiel Barco: “Y Barco diciendo cáyense. ¡Jugá al fútbol, Barco de tu madre! Jugá al fútbol para River, que no jugaste en todo el año. Un palo verde se lleva, no jugó en todo el año”.

“No se puede creer lo de River. El peor equipo de 1901 hasta hoy. El equipo más pelotudo de 1901 hasta hoy, pero lejos. Le regalamos el campeonato al rival de toda la vida”, dijo a los gritos en la transición que fue grabada.

Y concluyó: “No le ganaste en el Alberto J. Armando, no le ganaste en River y hoy le sacaste la posibilidad a Racing de campeonar”.