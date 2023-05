La increíble cantidad de periodistas y caras conocidas que participan en las elecciones santafesinas

Los estrategas de las Paso llenaron los casilleros con muchos "famosos", entre ellos trabajadores de prensa y afines, aún más que en comicios anteriores: en esto no hay diferencia en los andariveles ideológicos a la hora de buscar un nombre y, sobre todo, una cara

Una vez más, los estrategas de los diferentes espacios políticos que competirán en las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias de la provincia de Santa Fe llenaron los casilleros con caras y voces conocidas.

Como ocurrió en los comicios de 2021, los y las periodistas fueron las personas más buscadas. El tremendo fracaso de la política a la hora de dar respuestas a la sociedad en el último par de décadas y sus dirigentes históricos (y de la militancia clásica) llevó en el último tiempo a las y los votantes de la provincia y la ciudad a buscar nuevas opciones. Y muchos vinieron por el lado de las pantallas.

También talla en el asunto (hecho que va de la mano con lo anterior) la necesidad de acudir a caras conocidas dado el poco tiempo de campaña y la enorme tarea implica instalar un candidato entre los votantes. Si ya es “famoso”, todo es más rápido, sobre todo a la hora de toparse con un rostro conocido en la boleta única.

El famoso océano de conocimiento de un centímetro de profundidad no amilana a los armadores, que prefieren primero ganar, o al menos intentarlo, y luego dotar de asesores a escribas o espíquers para ir robusteciendo a esa figura pública en las lides de la política, ya fuese legislativa o bien ejecutiva.

Algunas y algunos ya pegaron el salto en ocasiones anteriores y pasaron a ser parte del sistema, aunque por supuesto su oficio o profesión de origen los define.

A continuación, el listado de alguno de los candidatos y/o caras conocidas que habrá en las boletas o integran las listas por categorías:

Gobernador de Santa Fe:

Por Juntos Avancemos (PJ y aliados):

Marcelo Lewandowski

Por Unidos para Cambiar Santa Fe (UCR, Pro, PS y aliados):

Carolina Losada

Eugenio Fernández (conductor de Telefe Santa Fe y ahora candidato a vicegobernador de Mónica Fein)

Intendente de Rosario:

Por Unidos para Cambiar Santa Fe:

Miguel Tessandori

Carlos Cardozo

Concejales de Rosario:

Por Unidos para Cambiar Santa Fe:

Susana Rueda

Gustavo Rezzoaglio (Telefe Rosario)

Flavia Padín (de la misma pantalla, segunda en la lista de Rezzoaglio)

Por Juntos Avancemos

María Fernanda Rey (ex figura de la FM Estación del Siglo, conductora del programa Rubiamente, que se emite por streaming)

Senador por el departamento Rosario:

Por Juntos Avancemos:

Lisandro Cavatorta

Alejandro Grandinetti

Por Unidos para Cambiar Santa Fe:

Ciro Seisas

Anita Martínez

Diputados provinciales:

Por Juntos Avancemos:

Norma López

Por Unidos para Cambiar Santa Fe:

Rubén Galassi (integra la lista de Antonio Bonfatti)

Por el Frente Amplio por la Soberanía:

Carlos Del Frade

Unite

Amalia Granata

Los que no fueron al Concejo rosarino

Entre otros personajes de la televisión local, Juan Junco, Leonardo Farhat y Pablo Gavira son sólo algunos de los que fueron tentados para pasar de la pantalla a una banca legislativa local en las próximas elecciones. Pero los tres dijeron finalmente que no.

Gavira, periodista de Televisión Litoral, reconoció públicamente que tuvo un ofrecimiento concreto para ir como precandidato a concejal del sector que se referencia en el pastor evangélico Walter Ghione, dentro del frente Unidos. Si bien admitió que evaluó la posibilidad, finamente decidió no participar.

Por su parte, Leonardo Farhat (de Telefe Rosario) ni siquiera llegó a pensarlo: dijo que no de entrada. “Me ofrecieron un lugar importante, pero creo que no es mi tiempo. Adoro lo que hago, me costó mucho esfuerzo y trabajo llegar hasta donde llegué. Así que rechacé la propuesta”, señaló en diálogo con el diario La Capital.

Los que ya están y quieren seguir en política

Vale recordar que en 2021 los candidatos más votados para el Concejo Municipal fueron Ciro Seisas (figura de Canal 3), por el partido Creo del intendente Pablo Javkin, y Lisandro Cavatorta (conocido por su programa Bótelos de Telefe Rosario), por el peronista Frente de Todos, en la línea interna que responde al gobernador Omar Perotti.

También hay que mencionar que Charly Cardozo, de último paso por Radio Fisherton y ex colaborador del peronista Carlos Reutemann: fue elegido hace seis años como concejal por el PRO en una lista que lideraba la también periodista Anita Martínez.

Unos años antes, pero desde el otro polo ideológico, lo había hecho Norma López, identificada con el kirchnerismo y una de las referentes de La Corriente, el espacio interno que comanda Agustín Rossi. A todos ellos se sumó también Susana Rueda como extrapartidaria en el Frente Progresista, pero ligada al Partido Socialista y especialmente a la línea interna Fuerza del Territorio.

Todos y todas buscarán ahora continuar en algún cargo.

Los casos de la ciudad de Santa Fe

En tanto, dos outsiders de la política, pero con amplia trayectoria en el periodismo de la ciudad de Santa Fe, también fueron sorpresas en medio del vertiginoso cierre de listas.

La notera Silvina Cian y el conductor Eugenio Fernández, ambos de Telefe Santa Fe, decidieron alejarse de la profesión y postularse como candidatos: ella encabezará la lista de concejales que acompaña a Adriana “Chuchi” Molina, y él integrará la fórmula con Mónica Fein, como precandidato a vicegobernador.

También se postulan Ignacio Laurenti, movilero de Aire de Santa Fe, por el frente Viva La Libertad; Martín Ferratto, conductor radial, por el sector del socialismo referenciado en Paco Garibaldi, quien también impulsa como senadora suplente a Selva Kuxhaus, y el asimismo conductor Marito Ariel, referenciado en el partido Creo del javkinismo.

Vale recordar que en la capital de la provincia el caso más reciente es el de Emilio Jatón, quien también fue buscado por la política en el set del ex Canal 13, hoy Telefe. Así fue primero senador, luego concejal y desde diciembre de 2019 intendente de Santa Fe por el Frente Progresista, Cívico y Social. Este año va en busca del voto popular de los santafesinos para inaugurar un segundo mandato, como representante de la alianza Unidos.

Las novedades en la región y los menos conocidos

En el resto de la provincia también habrá candidatos que vienen de los medios de comunicación. Aunque ellos y ellas sean un poco menos conocidos.

Melina Velázquez, locutora, trabajadora de LT3 AM 680 y conductora en Telefe Rosario será precandidata en la ciudad de Capitán Bermúdez. “Hoy a mis 43 años tomé una decisión muy importante, la de involucrarme, de asumir la responsabilidad de ir por ese cambio tan importante y necesario para todos los argentinos. Voy a acompañar a Caro Losada y Fede Angelini siendo precandidata a concejal en mi querida ciudad de Capitán Bermúdez para lo cual me es indispensable el apoyo y acompañamiento de cada uno de ustedes”, anunció en sus redes sociales.

En la misma ciudad también será precandidato el periodista Leandro Aguiar. “Hace tiempo decidí comenzar a involucrarme desde un lugar distinto, más allá del compromiso que me implicó mi profesión de periodista. Siempre con el objetivo de transformar una realidad que muchas veces duele y molesta, especialmente en mi querida Capitán Bermúdez. Hoy me siento preparado, luego de un camino recorrido y gracias al acompañamiento de un gran grupo de trabajo, para asumir un nuevo desafío. Voy a encabezar la lista de precandidatos a concejales del Partido Socialista en la ciudad”, informó antes del cierre de listas.

Por su parte, la licenciada en Comunicación Social y actual diputada provincial de la UCR Silvana Di Stefano buscará seguir en su banca. “Me honra mucho formar parte de la lista de precandidatos a diputados que encabeza José Corral y que acompaña a Maximiliano Pullaro a gobernador y Gisela Scaglia como vice. Estoy segura que Santa Fe puede cambiar y estar mejor con carácter, experiencia de gestión y el equipo”, manifestó.

En paralelo, la periodista y actual concejal de Las Toscas Charo Mancini anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que integrará la lista de precandidatos a diputados Adelante del Partido Socialista, en el séptimo lugar, junto a Clara García. Explicó que aceptó postularse con el deseo de ser “la voz del Norte”, un “nuevo desafío” que afirmó que afrontará con “mucha responsabilidad” y “lealtad” a sus valores.

Al mismo tiempo, Agustina Donnet, la diputada provincial más joven de la historia, buscará renovar la banca junto a Rubén Giustiniani por el partido Igualdad. Donnet es conductora del programa televisivo de fútbol femenino “Jugadas”.

Finalmente, Miguel Acosta, histórico dirigente barrial del norte de Rafaela, encabezará una lista en la categoría de concejales que buscará enfrentar a la del oficialismo encabezada por Juan Senn. Pelé, tal como es popularmente conocido, ya tiene sobre sus espaldas una basta experiencia electoral, habiéndose presentado en distintas elecciones. Además es músico, locutor y responsable de la radio Sonido Junior (FM 101,9), desde donde sale al aire con su programa “Cosechando Amigos”.