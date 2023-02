¡La Gomezcoraneta! Medalla de plata en Los Ángeles y a pasos firmes rumbo al objetivo

El presente de Los Pumas Seven ya es una causalidad. No sólo los resultados llegan por entrenar y conocer al detalle un plan de juego, se necesitan muchas más cosas para poder lograr un rendimiento sostenido en el tiempo y que además se supera. Hay un antes y un después de Río 2016, a Santiago Gómez Cora le costó digerir ese torneo, tomó nota, planificó y trabajó para hoy casi siete años más tarde poder disfrutar está actualidad que le toca vivir como head coach del mejor seleccionado de juego reducido argentino de todos los tiempos.

En Los Ángeles el plantel de Pumas 7, demostró porque es protagonista del Circuito Mundial, la derrota en el debut no hizo mella en el ánimo del equipo, sino que lo potencio para ir por más. Después en el camino a la final, Argentina se sacó de encima a rivales complicados, Francia puede estar pasando por un mal momento, pero es un rival de cuidado, Samoa en cuartos de final y Fiji en semifinales, y en la definición faltó muy poco para lograr ganarle a Nueva Zelanda, seleccionado que todavía sigue enojado con Argentina por la derrota en Hamilton.

“La verdad que fue un fin de semana espectacular. En cuanto a los resultados, obviamente, salir segundos, eliminar rivales directos en la lucha por quedar entre los cuatro de arriba en el ranking, también se dieron muy buenos números por todos lados, todo eso nos deja sensaciones buenísimas. También fue importante poder demostrar que no somos el equipo que se vio en el Seven de Sydney, sino el que ganó en Hamilton y que este nuevo logro no se trata de algo aislado, sino de un trabajo que se viene haciendo desde hace cuatro años. Siempre decimos lo mismo, pero es así: el compromiso nuestro es ser un equipo competitivo todo el tiempo. Mantenerse entre los de arriba es algo que cuesta, es difícil, pero poder lograrlo tiene que ver con un proceso que se planteó y estamos desarrollando”, dijo Gómez Cora.

En la continuidad del balance post Seven en Estados Unidos, el entrenador dijo: “Estos resultados tienen que ver con eso, con todo el trabajo, y no con el estado de ánimo en un fin de semana. Por eso, es que estamos orgullosos de este equipo. En este torneo puntual tuvimos que sortear varias adversidades; jugamos con frío, lluvia, agua en la cancha, rayos, la actividad que estaba pautada en ocho horas terminó siendo en 14 horas, y todos esos detalles van afectando, y conseguir que esos matices no nos afecten tiene que ver con el carácter, la convicción y el hambre que sigue teniendo este equipo. No nos conformamos con haber ganado en Hamilton, buscamos más, queremos superarnos día a día”.

Y desde lo estrictamente del juego, Gómez Cora expresó: “Me parece que el partido de cuartos de final y el de las semifinales, hay que guardarlos para el recuerdo, porque fueron partidos increíbles, desde la locura con la que jugaron, la pasión y el orden dentro del plan de juego. Salió todo ordenado y tal cual se había planificado. Dejamos Los Ángeles felices y orgullosos de este equipo”.

No hay secretos o recetas mágicas para el éxito y muchos menos para ser exitoso durante un largo tiempo. Planificación, trabajo, seriedad y profesionalismo, dedicación, reglas claras, transparencia a la hora de elegir el plantel, y por sobre todas las cosas generar un buen ambiente de trabajo, aspecto que solo las buenas personas pueden lograr.

Luego de la disputa del Seven de Los Ángeles, sexta etapa del Circuito Mundial, el ranking quedo de la siguiente manera: Nueva Zelanda 107, Argentina y Sudáfrica 86, Fiji 84, Samoa 81, Australia 77, Francia 76, Estados Unidos 69, Irlanda 68, Gran Bretaña 47, Uruguay 29, España 25, Kenia 22, Canadá 19, Tonga 12, Japón 8, Uganda 2, Chile y Hong Kong 1. El finalizar la temporada en mayo con el Seven de Londres, los primeros cuatro seleccionados clasificaran directamente a los Juegos Olímpicos París 2024.

El próximo fin de semana en el Seven de Vancouver, Canadá, Argentina integrará el Grupo B, junto a Sudáfrica, Francia y Japón, en tanto el resto de las zonas serán las siguientes: Grupo A: Nueva Zelanda, Samoa, España y Estados Unidos; Grupo C: Fiji, Gran Bretaña, Uruguay Kenia y Grupo D: Australia, Irlanda, Canadá y Chile.