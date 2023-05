La fortaleza leprosa: Newell’s tiene una gran efectividad jugando en el Coloso

En toda campaña, la localía es una fortaleza que los equipos intentan imponer. Sin hinchas visitantes, el apoyo de la gente es un factor que muchas veces ayuda a conseguir mejores rendimientos, aunque no siempre sucede.

El equipo que dirige Gabriel Heinze entendió bien la premisa de hacerse fuerte en casa. A diferencia de lo sucedido el año pasado en el ciclo Sanguinetti, donde Newell’s tuvo una efectividad en el Coloso de apenas el 43%, esta vez el equipo impone condiciones y por ahora sustenta su campaña a partir de los resultados obtenidos cuando juega en el eestadio Marcelo Bielsa.

La Lepra acumula nueve partidos como local entre Liga y Copa Sudamericana, con seis triunfos, dos empates y apenas una derrota. La efectividad es del 74%, con un 67% por el torneo local y puntaje perfecto, por la Copa. Y lo que es aún mejor, Newell’s anotó nueve goles en casa y apenas recibió uno, aquel tanto en la agonía del partido ante River que le impidió seguir a Hoyos con la valla invencible en el Coloso.

Además de lo numérico, que es importante, la Lepra tuvo buenas producciones como local, incluso en la injusta derrota ante el Millonario. El triunfo 1-0 ante San Lorenzo con gol de Jorge Recalde; el 3-0 ante Blooming con dos de Portillo y uno de Reasco; la victoria 2-0 ante Banfield con un jugador menos; y el 1-0 ante Vélez con tanto de Sforza de pelota parada son algunos de los triunfos valiosos. También le ganó 1-0 a Barracas con gol de Mansilla y 1-0 a Santos, con el grito de Iván Gómez. Y hubo dos empates con poco que rescatar más allá del punto, en el Clásico y frente a Argentinos.

No hay ninguna duda que Newell’s se siente cómodo en casa. A pesar de la ansiedad del hincha, el equipo sabe manejar los tiempos, confía en su potencial, y explota una de sus fortalezas, el buen estado físico. No es casualidad que de los nueve goles anotados en casa, seis se anotaron en el complemento, en la mayoría de los casos para definir el partido. Incluso hay un arco que parece resultarle más cómodo. Aquellos hinchas que van al Palomar pudieron disfrutar de 7 de los festejos en el arco de ese sector, donde aún Hoyos no fue a buscar nunca la pelota adentro.

Líder en la Copa Sudamericana, el equipo de Heinze sabe muy bien que en las instancias más importantes, esas de ida y vuelta a matar o morir, la localía puede ser un factor fundamental. Incluso si Newell’s logra clasificar como uno de los mejores punteros, las llaves de octavos, cuartos y semifinales podrían definirse en el Coloso, donde los números por ahora son contundentes.

El apoyo de los hinchas es innegable. Cada partido en el Parque hay una fiesta en las tribunas y plateas. Pero también es real que el equipo se siente a gusto cuando juega como local, donde indudablemente los rivales le tienen un mayor respeto. Por ahora, con ese buen rendimiento en casa le alcanza para estar expectante de clasificar a una Copa en la Liga, y para ser líder en su grupo de la Sudamericana. No es poco.