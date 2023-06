La escritora Mariana Enriquez llega a Rosario con su imperdible espectáculo “No traigan flores”

Un gran acontecimiento escénico-poético-político tendrá lugar en la ciudad el próximo 12 julio con la presentación en el teatro El Círculo de No traigan flores, singular propuesta que la tiene como gran protagonista a la reconocida escritora argentina, de trascendencia internacional, Mariana Enriquez, junto a un gran equipo.

De este modo, la autora de obras como Las cosas que perdimos en el fuego o Nuestra parte de noche se anima a más y solicita ferviente e irónicamente “No traigan flores”, pedido que da nombre a su primer espectáculo integral que lleva adelante compartiendo la lectura de una selección de textos propios, junto con otros no tan ajenos, para ponerse en primera persona en el marco de una puesta artístico-musical que ya pasó por escenarios porteños y de Córdoba.

A Enriquez la acompañan en escena el artista Alejandro Bustos en visuales con arena para profundizar este viaje onírico, el contrabajista Horacio Hurtado y el saxofonista Pablo Ledesma, quienes proyectan sonoridades en este show atípico, que mixtura disciplinas para producir algo verdaderamente innovador.

Y si bien la autora, referente contemporáneo del género terror, subirá a las tablas, no es la primera vez que lo hacen sus escritos: Las cosas que perdimos en el fuego, también el nombre del último cuento del libro homónimo, sobre un grupo de mujeres que decide quemarse ante la virulencia y la oleada de violencias machistas, fue llevado al teatro con adaptación y texto de Jorge Thefs y bajo el título Salvar el fuego.

También con cuentos de su autoría se montó la poderosa experiencia de “site specific” que tiene lugar en cementerios, Nada de carne sobre nosotras, con adaptación y dirección de Analía Couceyro, también en escena junto a un grupo de notables intérpretes.

Por otra parte, su última novela, Nuestra parte de noche fue publicada recientemente en Estados Unidos por el sello Hogarth, donde recibió múltiples elogios de la prensa de ese país como The Washington Post, que habló de “una obra maestra del terror sobrenatural”, o The New York Times, que definió a su autora como “una estrella del rock de la literatura”.

Por su parte, la traducción al inglés de su colección Los peligros de fumar en la cama fue finalista del Premio Booker Internacional en 2021, y Nuestra parte de noche ganó el Premio Herralde de Anagrama al mejor libro del año en 2019.

Para agendar

No traigan flores de Mariana Enriquez, se presenta en Rosario el 12 de julio, a las 21, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza). Las entradas anticipadas se encuentran a la venta en la boletería del teatro, en horarios habituales, o por sistema https://www.ticketek.com.ar/mariana-enriquez/teatro-el-circulo