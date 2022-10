La escritora francesa Annie Ernaux recibió el premio Nobel de literatura

La prestigiosa escritora francesa Annie Ernaux recibió el premio Nobel de Literatura 2022, según anunció este jueves la Academia Sueca.

El comité sueco dio a conocer la galardonada en letras “por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal”.

Anders Olsson, presidente del Comité Nobel de Literatura, dijo que el trabajo de Ernaux a menudo era “intransigente y estaba escrito en un lenguaje sencillo, limpio”. “Ella ha logrado algo admirable y perdurable”, añadió después del anuncio que se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia.

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022