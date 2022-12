La emotiva carta que Enzo Fernández le escribió a Messi

El volante Enzo Fernández le escribió una emotiva carta a Lionel Messi en el año 2016 y la publicó en su cuenta de Facebook para pedirle que no se vaya de la Selección argentina después de perder en los penales frente a Chile por la Copa América la tercera final consecutiva.

“Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está”, había declarado Messi aquella noche en Estados Unidos, después de perder con Chile la Copa América Centenario, bajo un ambiente muy triste para los argentinos.

Esto desató miles de pedidos en las redes sociales y en los medios para que el astro argentino repensara su decisión y para que siguiera jugando con la camiseta celeste y blanca. Uno de esos chicos fue un joven Enzo Fernández, quien estaba haciendo inferiores en River a sus 15 años, que le dedicó un hermoso mensaje al por entonces jugador del Barcelona.

“Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta pero una persona en fin, cómo te vamos a convencer nosotros sino paramos ni un segundo ha darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene mas que ver con frustraciones propias que se despiertan. Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos 1% de lo que le exigimos a este muchacho en que en verdad ni conocemos”, expresó Enzo en una de sus párrafos, demostrando la admiración por “Leo” y el pedido de que revisen sus pretensiones para con él.

“Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estas ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corres o si cantas el himno. Hacé lo que vos quieras Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo más noble que tiene un juego. La diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Jugá para divertirte que cuando vos te divertís, no te das una idea lo que nos divertimos nosotros. Gracias y Perdón...

La emotiva carta, que en aquel momento pasó desapercibida hoy cobra fuerza por varios factores: el debut de Enzo en la Selección argentina y en Mundiales a tan corta edad, su rendimiento excelente durante los primeros partidos que le tocó jugar, siendo determinante en algunos de estos, y por último, por cumplió el sueño de salir campeón con su ídolo, al que le había escrito esa carta.