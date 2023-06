La desconocida historia de Katja Alemann y su primer novio, desaparecido por la dictadura en 1977

La actriz argentina Katja Alemann compartió el fin de semana un emotivo texto en el que recordó a Gerardo Coltzau, su primer novio desaparecido en 1977. La también bailarina y ambientalista contó que se cumplen 51 años de que comenzó esa relación. “Festejo mis bodas de oro. Un año tarde, pero las festejo igual”, escribió. Y aseguró: “Recordar y honrar a los muertos es parte de la vida eterna”.

La actualmente presidenta de ReciclARTE, una ONG comprometida “con la sustentabilidad y el reciclaje a través del arte”, recordó otro escrito en redes sociales que se viralizó y a partir del que tomó contacto con amigos, compañeros, familiares y vecinos de Coltzau. “Mi amado Gerardo me ha acompañado toda mi vida. Siempre quiero hacerlo aparecer”, dijo y adelantó un proyecto futuro: “Es más, tengo un proyecto de una docuserie sobre el aspecto trágico de mi vida, en la que me gustaría honrarlo. Tengo películas de mi madre, que no quise que circulen por motivos obvios, en las que estamos ambos”.

“Cada vez que paso por debajo de un puente en el que está pasando un tren, tengo un reflejo condicionado de desearlo vivo, de tantas veces que lo desée. El desaparecido no se sabe si está vivo o muerto”, apunta el texto en el que cuenta que se lo llevaron por una supuesta causa de consumo de drogas. “Cosa que nunca hizo, ni hicimos juntos. Era comunista. Militaba enseñando pintura y música en las villas. Quería ser un hombre común, pero era extraordinario. Parte de la generación de idealistas que hubieran transformado nuestro país en algo mejor de lo que hoy tenemos”, concluye el escrito.

Gerardo

Gerardo Coltzau nació el 16 de mayo de 1955 en la ciudad de Buenos Aires. Su padre provenía de Hamburgo, tenía un pasaporte alemán y se estaba preparando para viajar a Hamburgo, ya que tenía una beca para incorporarse a la Marina Mercante de Alemania. Gerardo era estudiante de Sociología, y trabajaba como maestro en la Casa Cuna del Hospital del Estado.

Coltzau fue secuestrado el 26 de abril de 1977 mientras se hallaba realizando su Servicio Militar Obligatorio. Como soldado solo le faltaban diez días para terminar con su servicio. Según se detalla en el portal losaparecidos.com, realizado por Brian Carlson (que consiste en una serie de retratos pintados a partir de imágenes fotográficas de detenidos desaparecidos y en la que reúne sus historias), el 26 de abril de 1977, a muy pocos días de la baja, le ordenaron a Coltzau entregar un sobre, a las cinco de la tarde en punto, en la Dirección de Tránsito de Caseros. Gerardo recibió instrucciones muy precisas. Como al muchacho le sobraba mucho tiempo para cumplir la orden, pasó por su casa, a pocas cuadras del Hospital Militar, y su padre se ofreció para llevarlo hasta Caseros. Llegaron al lugar indicado y dos hombres de civil los encañonaron con pistolas y manifestaron ser “fuerzas de seguridad en operativo antidrogas”. Esposaron a Gerardo, lo subieron a un Falcon negro que, seguido por otro automóvil, escapó con el conscripto prisionero.

Pese a lo evidente del secuestro, preparado ya en el Hospital Militar, el soldado fue declarado desertor, y el habeas corpus que se presentó fue rechazado el 13 de junio de 1978.

Existen sobrevivientes de los centros de detención que declararon haberlo visto en los campos denominados “El Atlético” y “El Banco”, dependientes del Primer cuerpo del Ejercito.