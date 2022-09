“La decisión está tomada”: el Pulga Rodríguez se va de Colón tras la apretada de la barra

“No importa que tenga contrato, esta situación le permite rescindirlo”, aseguró su representante Roberto San Juan, quien apuntó fuerte contra el presidente sabalero José Vignatti: “Si querés hacer las cosas con seriedad no podés seguir encubriendo y tapando”

La apretada de la barra de Colón a los jugadores se habría cobrado su primera víctima: Pulga Rodríguez estaría decidido a dejar el club, según lo afirmó su representante Roberto San Juan. Si bien el delantero tiene contrato hasta diciembre de 2023, la decisión ya está tomada y su salida sería un hecho, por lo que los siete partidos que restan en la Liga Profesional serían los últimos en la entidad santafesina.

El panorama del Sabalero es muy delicado y tras caer con Talleres en Córdoba (2-0) (NdR: quinta derrota en los últimos siete partidos) quedó en la posición 25 en el campeonato, fuera de la pelea por las clasificaciones a las copas internacionales y el vigésimo puesto en la tabla de los promedios. Es por eso que los barras irrumpieron en uno de los últimos entrenamientos para colocar una bandera en uno de los alambrados con el mensaje: “Jugadores, dirigentes: con Colón no se jode”.

“La decisión del Pulga de irse del club está tomada, lo que pasó no lo soporta nadie. No importa que tenga contrato, esta situación le permite rescindirlo”, aseguró el manager del futbolista en una entrevista con el programa radial La Central Deportiva de Santa Fe. El responsable de esto es el club. Si querés hacer las cosas con seriedad no podés seguir encubriendo y tapando. Hablé con José Vignatti (presidente del club), pero nunca dice nada”, apuntó San Juan.

Paolo Goltz y Ramón “Wanchope” Ábila fueron los otros jugadores afectados y comunicaron: “Era un grupo de 30, más o menos, y pidieron hablar con los referentes. Hubo un jugador que reaccionó y ahí empezaron las discusiones y empujones”. Colón cerrará la fecha 21 el lunes en casa ante Argentinos Juniors, desde las 21.30. Sobre el operativo policial para resguardar a los jugadores y el cuerpo técnico liderado por Adrián Marini, el periodista santafesino José Villagrán informó en su cuenta de Twitter que “se decidió que el plantel sabalero concentre en Paraná. La policía santafesina los escoltará y blindará el micro, desde el Túnel Subfluvial hasta el Estadio Brigadier López”. “Una vez terminado el partido contra Argentinos, los jugadores se irán del estadio en el mismo micro y serán custodiados hasta terminar el día lunes en sus respectivos domicilios. Además habrá 400 efectivos policiales y 70 más aportados por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe”, agregó el comunicador. “Estará prohibido el ingreso de banderas grandes e instrumentos musicales. Todo el estadio de Colón está habilitado. Hasta el momento, no habrá derecho de admisión para la barra que entró a amenazar a jugadores”, concluyó.