La consultora Inmediata publicó el rating radial rosarino y gratuito en el que todos confían

Los medios radiales de la ciudad se vieron en medio de un tembladeral durante octubre último por una encuesta realizada de manera privada donde se conocieron como grandes ganadoras a las emisoras de renombre, como Radio2, LT8 y Cadena 3. Además de alimentar el ego de quienes las dirigen, la medición de Kantar Ibope quedó en el olvido. Pero ahora, a comienzos de diciembre se conoció otra encuesta, realizada por Inmediata, a la que ningún medio le pagó por participar (no es un dato menor en una ciudad signada por un gran monopolio de medios), en la que revela la fidelidad y crecimiento de la audiencia en varias emisoras. Se trata de un registro que sostuvo que durante este año la escucha de radio había mermado en comparación con 2021, pero al fin de cuentas, las y los oyentes afianzaron su fidelidad a las emisoras que seguían.

“La caída de 2021 a 2022 se traduce también en la cantidad de veces semanales que se escucha radio. Si bien hay un crecimiento de los «súper-oyentes», aquellos que escuchan radio todos los días, del 14 por ciento, la escucha esporádica o eventual cayó en todos los rubros. Por estos motivos, casi la totalidad de las emisoras de radio perdieron audiencia. Las excepciones a esta regla fueron Radio Mitre y Radio Nacional Rosario en AM, con una modificación importante en el ranking y una mayor competencia para la histórica líder del segmento, Radio Dos”, advirtió el informe. Y sumó: “Para las FM, el ranking de las más escuchadas se mantiene prácticamente igual. Las radios que lideran el ranking son claramente las que más audiencia perdieron. La excepción a la tendencia general fue Cadena 3 en FM 100.1. Por su parte, Radio UNR y FM Fisherton muestran leves crecimientos”.

Tras la alegría, van por más

Silvia Saavedra, directora de Radio Nacional Rosario Roberto Fontanarrosa, expresó a El Ciudadano su alegría al conocer los datos de este relevamiento: “Venimos desde mayo, cuando asumí en la dirección, trabajando mucho por la radio, en cuanto a grupo humano, el trabajo en equipo y cuestiones tanto edilicias como de soportes técnicos. Fue mucho esfuerzo que deberá continuar en los próximos meses, y que surja esta información cuando no pagamos para salir ahí ni nada, es una gran palmada en la espalda para todos los que hacemos la radio”.

La responsable de la emisora pública sostuvo que desde la misma se apuesta “a que el público siga la radio por el trabajo que se hace y no por haberle regalado una batidora. Tenemos una identidad propia, sabemos a qué apuntamos y el trabajo serio que hacemos”, amplió. Además, advirtió que los trabajos de actualización realizados en la antena de transmisión dieron la posibilidad de que se sumen oyentes de alrededores como San Pedro, San Nicolás, Rufino y Venado Tuerto, entre otras ciudades.

En la vereda de las FM, Pablo Zini, coordinador artístico de Radio Universidad, compartió que este trabajo de Inmediata “se condice un poco más con la percepción que tiene la radio sobre la audiencia que está del otro lado, cosa que no pasó con los resultados publicados por Ibope”.

“Nosotros tenemos los números de cuántos oyentes escuchan por la web y recibimos constantemente retroalimentación de un público que es muy fiel a Radio Universidad, por eso vemos confirmada esa percepción en este estudio, lo cual nos desafía para seguir trabajando”, remarcó.

La emisora ubicada en Urquiza 2050 que comenzó a transmitir música a mediados de los años 90, donde sólo se escuchaban discos completos fuera del ámbito popular y comercial, muchos de ellos “raros, que eran difíciles de conseguir”, según recordó Zini, de a poco fue construyendo una programación con estudiantes y graduados de la UNR que fue tomando características sobre la apertura de criterios y libertad creativa consolidando así una identidad periodística. “Acá prima la libertad y honestidad intelectual. No es una radio comercial, es una radio pública en la que los periodistas, graduados y profesionales que trabajan en ella informan e investigan y comunican motivados por sus intereses y por ninguna otra cuestión externa. Tenemos un público que valora ese tipo de radio que hacemos”, sostuvo.

Investigar ante una necesidad

Consultado por este medio, Julián Crucella, coordinador metodológico de Inmediata, asumió que el trabajo realizado tuvo su puntapié inicial al encontrarse con la demanda de distintas empresas que querían pautar en una u otra emisora pero que no contaban con datos fehacientes acerca del alcance de audiencia, muchos menos con detalles que los lleven a publicitar en una radio seguida por el público objetivo de cada marca. “Vendas autos o chupetines, cada empresa debe dar con su público objetivo y eso no significa que deba pautar en la o las radios más escuchadas, pero tampoco se sabía cuáles eran las más escuchadas. Por eso realizamos este informe autofinanciado por Inmediata a personas reales, cara a cara, donde ningún medio pagó por participar, y cuyo objetivo es brindar información a la opinión pública rosarina sobre lo que ocurre”, aclaró el licenciado en estadística.

“De todos modos –recordó–, la inquietud inicial fue ver durante la pandemia un posteo de Agustín Espada en Twitter comentando que se había quedado sin la beca del Conicet y que estaba trabajando en cómo se median las radios, en una critica importante a Kantar Ibope, que si bien somos una empresa mucho más pequeña que Ibope, hay cuestiones que para nuestro criterio necesitaban de mayor análisis, así trabajamos la primera parte durante septiembre, octubre y noviembre del año pasado, para este año darle la ampliación que merecía”.

El 7 de diciembre, Inmediata publicó un tweet dando a conocer el informe presentado en sociedad. “La escucha de radio en Rosario muestra una merma en su audiencia durante el presente año en relación con el 2021. En nuestra primera medición de abril de 2022 se observó una caída de 7 puntos porcentuales en comparación con la medición de septiembre de 2021. Luego en junio y septiembre se observó un pequeño crecimiento, para caer abruptamente en noviembre a su valor más bajo de la serie. Además de la caída en la escucha entre 2021 y abril de 2022, también se registró un descenso en la cantidad de emisoras escuchadas”, se manifestó en la primera parte del hilo virtual.

En el mismo sentido se continuó informando que “la cantidad de personas que escuchaban tres o más radios en septiembre de 2021 cayó un 40 por ciento en 2022. Las que escuchaban dos radios fueron las que más lugar perdieron: la caída fue de 47 por ciento. En contraposición a eso, la cantidad de oyentes que solo eligen una radio creció un 5 por ciento. En la continuidad del corriente año, puede observarse cómo el crecimiento en total de oyentes de abril a junio se concentra en aquellos que escuchan más de una emisora, especialmente en quienes escuchan tres o más”, todo eso para dar paso luego a lo mencionado en el comienzo de este artículo, las radios que ganaron en audiencia tanto en AM como FM.

Redes sociales, sí o no

Crucella, que comparte la sociedad de la empresa con Sebastián Saita, su director, advirtió también el error que muchos medios de comunicación tienden a cometer sobre la audiencia y las redes sociales.

“Las redes sociales abren otro espectro de estudio, que de hecho hay un trabajo en proceso que daremos a conocer el año que viene. Ahora, respecto a la radio, hay gente que escucha la radio y que no tiene redes sociales, por ende no sigue a esa radio en las redes; y por otro lado hay gente que sigue a las radios en redes sociales pero no las escucha. En paralelo, hay notas que explotan en redes sociales pero no dan rebote en la radio. Con esto quiero decir que muchos empresarios se equivocan al apoyar el éxito de la emisora en la cantidad de seguidores en sus redes, por mencionar un punto en particular. Algunos me han dicho «en streaming tengo un promedio de 20 mil personas», y esa cifra no garantiza que cada cuenta conectada está escuchando o viendo la transmisión. Incluso –aclaró– aquellos que tienen más de diez mil seguidores, tienen entre ellos un montón de bots (cuentas creadas para generar mensajes automáticamente o en general defender ciertas ideas, apoyar campañas, etcétera), que no te siguen más que para chuparte información, pero eso es un tema aparte”.

Además, a modo de dato, indicó: “La radio de la UNR, por ejemplo, tiene una audiencia muy fiel, pero no pero no tiene demasiado marketing en redes sociales, mientras que hay otras que no son muy escuchadas y le explotan las redes en actividad”.

Precisamente, sobre esta temática, Saavedra mencionó que en Radio Nacional las redes son “un complemento importante sobre lo cual las y los periodistas tomaron conciencia y colaboran para que eso sea un atractivo, además del contenido periodístico”. Y agregó: “Ya hemos incursionado en YouTube, probamos Twitch y dentro de poco también tendremos la oferta de contenidos por streaming”. Es más, la responsable de la emisora adelantó que el próximo año se seguirán capacitando con nuevas plataformas.

Zini también se manifestó a favor de las nuevas tecnologías y las redes sociales. “Más allá del uso de redes sociales y de algunas producciones complementarias para relacionarnos de otra manera con el público, en los años de pandemia un poco a la fuerza experimentamos con transmisiones por YouTube y con la posibilidad de generar contenidos desde locaciones que no sean exclusivamente el estudio de la radio y estar presentes en algunos eventos culturales como la Crack Bang Boom, la Feria del Libro, el Congreso de la Democracia y la Expo Carreras de la UNR”, mencionó finalmente.