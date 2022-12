La conductora, modelo y política Pinky Satragno falleció a los 87 años

Este jueves fue confirmada la muerte de Lidia Satragno, conocida popularmente como Pinky. La conductora falleció al mediodía en su hogar, tenía 87 años y una amplia trayectoria en el modelaje, la televisión, el cine y la política, ya que ocupó una banca como diputada nacional entre 2007 y 2011 por la provincia de Buenos Aires.

Nacida en 1935 en San Justo, Pinky debutó en televisión en 1956, luego de un recorrido como modelo de comerciales. Fue su colega Trudy Tinky Tomis quien la rebautizó a Lidia como Pinky debido a su piel rosada y dos años más tarde ya estaba conduciendo su propio programa, Buenos días Pinky. Poco después incursionó fugazmente en el cine al integrar el elenco de La caída, una película dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, en 1959.

Uno de los momentos más importantes de su vida profesional en los medios fue cuando presentó el cambio de la televisión blanco y negro al color. Ese instante quedó para la historia y su figura siempre quedó ligada a la TV.

A lo largo de su carrera, Pinky se puso a la cabeza de ciclos periodísticos de diferente estilo como Reunión de mujeres, Buenas Noches Pinky, Miss Broadway, Nosotros, Incomunicados, Teleonce Informa, El Pueblo quiere saber, Pinky y la noticia y La conversación, entre otros.

En el último tiempo, la salud de la conductora se vio muy deteriorada, según había contado su hijo, Gastón Satragno al portal Teleshow. “Como le ha pasado a la gran mayoría de los ancianos de nuestro país, la pandemia les hizo muy mal. Mamá, antes de la pandemia, todavía caminaba no mucho, pero caminaba… y ahora no”, lamentó Gastón.

“Está en cama desde hace tiempo y sabe lo que tiene. Cuido a mi mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún tipo, salvo determinados amigos y la familia misma. Yo no cuento absolutamente con nadie siendo mi mamá Pinky. Ni me quiero imaginar la gente que no es Pinky como la debe estar pasando”, sentenció.