La carta de despedida de Neymar para Tite luego de su salida como técnico de Brasil

El futbolista de la Selección de Brasil Neymar escribió una carta para Tite, luego de que el entrenador dejara la dirección técnica de la Verdeamarelha, tras la eliminación del Mundial Qatar 2022 frente a Croacia por penales.

El atacante del París Saint Germain posteó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram junto con dos fotos de los dos. El habilidoso brasileño reveló que, antes de conocerlo, se habían enfrentado varias veces y pensaba que el técnico “era tan molesto”, porque había “armado un equipo para marcarlo” e hizo “todo” para ganarle, incluso hasta llegó a “hablar mal de él”,

“Pero el destino es divertido, ¿no? Te puso a ti como su entrenador y a mí como su número 10”, reflexionó Ney, quien lo destacó como entrenador, pero aún más como persona.

“Siempre serás uno de los mejores entrenadores que he tenido o tendré, siempre te apoyaré. Tuvimos momentos hermosos pero también tuvimos momentos que nos dolieron mucho y este último nos dolerá por mucho tiempo”, sumó el brasileño.

“Te merecías ser coronado con esta copa”, lamentó Neymar. “Todos lo merecíamos por todo lo que hicimos y por todo lo que entregamos para tratar de lograr nuestro mayor sueño. Pero Dios no lo quiso así, paciencia. ¡Dios nos dio TODO!“, añadió.

Y cerró: “Gracias profesor Tite, por todo el aprendizaje…y si hay una frase que nunca olvidaré es ‘MENTALMENTE FUERTE’ y tendremos que ser MUCHO en ese momento!”.

Neymar: “Estoy destrozado psicológicamente”

Horas después de quedar eliminado ante Croacia, Neymar realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que reconoció: “Estoy destrozado psicológicamente”.

“Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, la cual me dejó paralizado 10 minutos y justo después caí en llanto sin parar. Va a doler por mucho tiempo, desafortunadamente”, escribió.

Y agregó: “Luchamos hasta el final. De eso estoy orgulloso mis compañeros porque no faltó compromiso y dedicación. Este grupo se lo merecía, nos lo merecíamos, Brasil se lo merecía. ¡Pero esta no fue la voluntad de Dios! Valió la pena cada sacrificio para sentir el cariño de cada uno desde dentro del campo. Gracias a todos por vuestro apoyo con nuestra selección”.

“Desafortunadamente, no funcionó… Va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi Dios, todo me lo has dado para no poder quejarme. Solo gracias por cuidar de mí. Toda la honra y gloria siempre son para ti, sin importar las circunstancias”, finalizó.