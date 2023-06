La campaña en la calle: una oferta despolitizada donde sobrevuela el “yo no fui”

La primera andanada de cartelería callejera empieza a marcar la impronta de una campaña electoral ya lanzada. Los candidatos empiezan a posicionarse para las Paso del 16 de julio, en el marco de una ciudad que vuelve a acostumbrarse, como pasa cada dos años, a ver rostros gigantes a cada paso. Para la psicóloga Marisa Germain, profesora titular de Teoría Social en la carrera de Psicología de la UNR, esta primera dosis de comunicación política en la calle por un lado acentúa este proceso donde “prima la imagen” por sobre la frase o eslogan, “con una lógica más ligada a la preferencia de productos”, en la que ella ve una alta incidencia del sistema electoral provincial de boleta única. Al mismo tiempo, evaluó que son excepcionales las frases que tienen contenido “estrictamente político”. Pero lo fundamental para Germain es que “la cuestión de fondo” que aglutina a buena parte de los mensajes es “quién va a ser responsabilizado por el tema de los narcos”.

En ese marco, uno de los carteles que más impacto generó es el de la candidata a concejala por el oficialismo local, María Eugenia Schmuck, donde puede leerse la frase “El narcotráfico es responsabilidad de ellos”. El diseño del cartel utiliza el sol característico del Frente de Todos como parte de la última palabra: “Me sorprende el grado de explicitación de la frase que acompaña al cartel de María Eugenia Schmuck, que es una apelación muy directa al voto gorila. Es una búsqueda muy abierta del voto antiperonista. Ni siquiera anti-k, antiperonista. Porque dirige a provincia, que es una variedad del peronismo, dirige a Nación, que es otra variedad del peronismo, y los responsabiliza de lo que varios de los textos presentes en los carteles suponen que efectivamente es la cuestión de fondo en la discusión entre los distintos grupos, la cuestión de quién va a ser responsabilizado por el tema de los narcos”.

Para Germain, en esa misma línea de discutir sobre la responsabilidad de los narcos y la violencia que generan se inscriben las propuestas de Maximiliano Pullaro (Santa Fe Puede), de los socialistas Mónica Fein , Federico Estévez y Clara García (Hace falta gobierno), y la campaña “Sin Miedo” de Ciudad Futura y el Movimiento Evita: “Cuando Pullaro dice «Santa Fe Puede» está diciendo: «Yo la vez pasada no pude pero esta vez sí». Algo más en la línea que a nivel nacional tiene Patricia Bullrich, que dice: «No lo hicimos bien la vez anterior pero esta vez lo vamos a hacer a fondo». Me parece que Pullaro carga en el ámbito público con la devolución constante de: «Vos sos parte responsable de todo esto». Si hay alguien que va a quedar signado por la responsabilidad en la situación del despliegue del narco y la profundización de la violencia es Pullaro, y con esa frase intenta responder, al interior de su propio sector, a esa cuestión. No nos olvidemos que tiene cuestionamientos desde adentro del frente de frentes por este tema”. Fue la mismísima Carolina Losada, su rival en la pelea por la Gobernación, quien lo acusó de estrechos vínculos con el narcotráfico.

En esa misma línea, Germain ubicó la comunicación de los carteles del socialismo: “Al socialismo se le imputó el desgobierno del problema de la seguridad. El haber sido incapaz de conducir a la Polícía, y que por lo tanto la inseguridad se le desmadró. El que más fue reprochado en ese tenor fue (Antonio) Bonfatti, pero no fue el único, hay una secuencia de reproches dirigidos al socialismo por haber sido incapaces de gobernar la seguridad en la provincia. Entonces devuelven: «Bueno, ustedes tampoco están gobernando, así que no se hagan los pistola». Pero están todos discutiendo en la misma conversación”.

Consultada sobre cómo participa el gobierno de Omar Perotti en esa conversación pública sobre la responsabilidad de la violencia narco en la ciudad, Germain explica: “Los carteles de Perotti están muy enfocados hacia la campaña, y hacia donde yo creo que Perotti va a ir a buscar sus votos, que es a partir de obra pública, en la capilaridad de la provincia. Perotti encontró otra forma de no discutir política: «Yo no digo si esto va más para la derecha o para la izquierda. Yo no te digo si hay que cobrar más o menos impuestos. Yo te muestro lo que hago. Yo puse plata y esa plata está en obras». Lo que está buscando es una estrategia de salirse de conversaciones. Que no es sólo la conversación de seguridad. Está tratando de salirse de múltiples conversaciones políticas. Como por ejemplo su filiación con el gobierno nacional. Qué hace con el kirchnerismo. Dónde se para. ¿Está cerca de Schiaretti o cerca de Cristina? Él se corre de todo ese repertorio de conversaciones y hace campaña mostrando las obras”.

El candidato a gobernador que cerró un acuerdo con Perotti, Marcelo Lewandowski, casi no había tenido exposición en la cartelería, hasta que en los últimos días se vieron carteles con su imagen y la de Perotti al mismo nivel de importancia, con la frase “Experiencia y trabajo por Rosario” y las imágenes del candidato a senador departamental y de la candidata a concejala de ese espacio del peronismo.

Poco contenido estrictamente político

“De las frases que acompañan la cartelería, hay una única con contenido estrictamente político, que es la del Frente de Izquierda (Que gobiernen los trabajadores. Fuera los políticos capitalistas). Jugando en el borde con la antipolítica, hay una toma de decisión política, dura, fuerte, al decir: «Hay políticos jugando del lado del capitalismo, y nosotros somos los que no jugamos del lado del capitalismo». Y es la única consigna, podríamos decir, de política general. Es la única que hace sentido político global”, explicó la psicóloga.

Otra de las advertencias que hizo Germain tiene que ver con la preponderancia de la imagen en la publicidad callejera, como fruto del sistema de boleta única: “Ni siquiera es la imagen de la agrupación política de pertenencia, o de la corriente interna, sino el rostro, bien visibilizado, que básicamente tiene que ver con nuestro sistema de votación. ¿Hasta dónde la lógica de votación tiende a la individualización de imágenes y al peso de la imagen? Digo para pensar también por qué se relativiza en parte el peso del eslogan. El eslogan tiene mucho más centralidad en momentos en que hay una alta politización de la disputa, y acá hay menos politización de la disputa que una lógica más ligada a la preferencia de productos. Entonces el eslogan queda subordinado a una lógica de selección más bien de productos, presentados de un modo atractivo, pero en su carácter visual”.

Para Germain, es parte de “un proceso que es más general, que no se genera sólo por la boleta única, pero va en la dirección de profundizar ese proceso de despolitizar la oferta política y transformarla mucho más en una oferta en la lógica de las mercancias”.

Hablarle a los propios

En el análisis de la cartelería pública, la psicóloga rosarina también reparó en aquellas propuestas que se desentienden del debate general y empiezan al menos hablándole a su electorado: “Cuando digo que hay una cosa de dirigirse muy a su propio público, hay que pensar en el cartel de Rubén Giustiniani (Siempre de tu lado) o de Carlos Del Frade (Recuperamos lo nuestro) y lo que se nota en esos carteles es que le están hablando a los que son sus posibles votantes. No le están hablando al público en general. Para mí, no hay un dirigirse al público en general”.

En ese grupo también incorporó al candidato a gobernador de La Cámpora, Marcos Cleri: “En la misma lógica de hablarle a su propio público, que tienen Giustiniani o Del Frade, está Marcos Cleri. Porque no se mete en las discusiones de la provincia, está diciendo: «Yo soy el de Cristina». Es una toma de posición política, sin contenido político. Es una toma de posición en el sentido de: «Mirá, yo en este lugar me paro acá». Pero después no tiene otro contenido”.

Y profundizó sobre Cleri: “«Gobernar Con Coraje» podría ir en la misma dirección que va Juan Monteverde, «Rosario sin miedo». Podría ser una frase que va como parte de la conversación, sólo que como después viene acompañado de «Una red de latidos». Eso te desmiente la frase anterior, te la descoloca, no te permite leerla en ese sentido”.

Apelación antipolítica

“Lo otro que me aparece interesante es lo que aparece en el cartel de Losada (La política quiere reciclar a los más podridos; el sentido común ya se pudrió de verlos), porque tiene una lógica podríamos decir completamente contraria a la del Frente de Izquierda. Hace una apelación general, no política, para que gane el sentido común o algo así, pero ella se ubica en el lugar de sentido común, su apelación es bien general: «Yo soy la que piensa como todos ustedes y pienso por afuera de la política, yo no vengo de la política, vengo a contestar desde afuera de la política». En ese sentido, me parece que sí tiene una apelación mucho más indiscriminada, está dirigida a cualquiera que va pasando. Tiene una apelación, ciertamente que es antipolítica, claramente antipolítica. Fijate que la apelación es: «Yo soy el sentido común». ¿Qué es la política? Sentido Común”. Bueno, la política no es sentido común. Claramente. Pero eso es lo que ella propone como su comprensión de política”, describe Germain.

Para la especialista, Losada y el Frente de Izquierda, “en lo extenso de la apelación, están como en los dos extremos, en el sentido de que los dos apelan a todo el mundo, podríamos decir, dirigen sus mensajes a todos, uno politizando el mensaje y otro despolitizando completamente el mensaje”.

Producción fotográfica: Franco Trovato Fuoco