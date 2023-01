La calesita más grande del mundo, de tres pisos, está ahora en Puerto General San Martín

Se llama Titán. Tiene tres pisos, escaleras y ascensor opcional para personas con discapacidad, 12.20 metros de diámetro y 14.5 de altura, y puede girar con 175 personas. Es una calesita gigante, la más grande del mundo según se jactan desde la empresa que la diseñó, Felimana Luna Park, que Federico Amado fundó en la década de 1960. El artefacto comenzó a funcionar en Mar del Plata a fines de enero de 2017 y desde mediados del año pasado está en Puerto General San Martín. Allí, en la ciudad del cordón industrial, tendrá una reinauguración formal como parte de un parque temático ubicado en un espacio sobre la ruta provincial 18 y autopista a Santa Fe.

El carrousel tiene 104 caballos con el clásico movimiento ascendente y descendente que, dicen los fabricantes, tienen crines reales de equinos. Además, hay 9 carrozas y 6 góndolas tapizadas para cuatro personas cada una. La decoración es estilo veneciano y artesanal, pintada a mano. El conjunto pesa nada menos que 45 toneladas.

En realidad, Titán tuvo una función, no oficial, en Bermúdez, para el pasado día del niño. La disfrutaron las niñas y niños que asisten al Jardín Maternal y a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) dependientes de la Municipalidad local. “La calesita se compró para armar el parque temático cuyas obras no avanzaron en pandemia, con lo cual se instaló pero todavía no está operativa. La obra se está terminando, en un mes calculamos que ya quedará operativo el patio de comidas y un sector de juegos interno. También está en marcha el estacionamiento y estamos esperando el proyecto de una empresa para instalar la parte temática de los alrededores”, contó a Rosario3 Vanina Matassa, secretaria de Gobierno de Puerto San Martín.

