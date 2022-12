La caída del Unicornio: volvió el CEO de Ualá Pierpaolo Barbieri y echó a mansalva

A poco de la Navidad, el joven economista argentino desvinculó a 53 trabajadores de la aplicación de gestión financiera personal, una “fintech” generada por él en 2017 que a cinco años tiene 1.500 empleados en 10 países y forma parte del selecto grupo de las que al año valen u$s 1.000 millones

El CEO Pierpaolo Barbieri volvió al país después de 10 años y despidió a parte del personal de Ualá, “El Lado Bueno de tu Plata”, una aplicación de gestión financiera personal vinculada a una tarjeta de prepago Mastercard. Primero era una reestructuración que afectaba a diez empleados, pero después pasó a una reducción de la plantilla de 53 trabajadores, algunos de los cuales ya se ofrecen en redes sociales como Linkedin para trabajar en otras empresas de las llamadas “fintech”. Y según el periodista Antonio D’Eramo, de Noticias Argentinas, por la cantidad de ofrecimientos en el sector tecnológico de ex contratados de Ualá, el número total de despidos terminará siendo muy superior al informado por el directorio de la compañía, llegando al 30% de la plantilla.

El joven empresario, quien estudió historia y economía en Harvard y en Cambridge, escribió el libro “La sombra de Hitler” y ha publicado artículos en La Nación, Clarín y Perfil, decidió retornar a la Argentina, tras más de 10 años en el exterior, y sus primeras medidas estropean la Navidad a decenas de familias de los trabajadores de Ualá, una de las fintech con mas usuarios en el país.

En el foro de la consultora Abeceb realizado a comienzos de noviembre, el empresario había explicado: “Vuelvo porque soy argentino y tengo un deber moral con mi país”. Pero también dejó una frase que preanunció la crisis financiera actual de la compañía que comanda: “Es necesaria una mayor integración, porque aislados del mundo no funcionamos”.

Para muchos analistas del mercado tecnológico la crisis que está viviendo Ualá no es propiamente exclusiva, sino que alcanza a otras compañías del sector, como Lemon, Etermax, Kavak de México y otras “startups” de la región con operación local.

Ualá es el “Unicornio” creado por Pierpaolo Barbieri. Así se conoce a las empresas que de la nada logran generar un valor de 1.000 millones de dólares durante su primer año de lanzamiento al mercado. Son el sello de la innovación, pero las nuevas tecnologías no las deja exentas de viejas modalidades: Barbieri, en una reciente entrevista con la agencia especializada Bloomberg, había asegurado que no iba a generar despidos sino que, por el contrario, iba a contratar más personal. Pero parece haberse impuesto la tendencia mundial en el sector, afectado por la suba de tasas de interés y su efecto en el financiamiento de esas compañías.

Ante una consulta, el profesor universitario de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA Alejandro González Escudero señaló: “Nos encontramos con un momento de restricciones en el financiamiento de este tipo de compañías, pero eso no significa que esté en riesgo el capital de nadie. Probablemente, para proteger la empresa, se decidió reducir personal”.

El hilo se cortó por lo más delgado y los que sufren son los trabajadores que, en su mayoría, no esperaban esta decisión, teniendo en cuenta que, previamente, Barbieri había ordenado adquirir los bancos Wilobank de Argentina y ABC Capital en México, además de las firmas Ceibo Créditos y Empretienda, fusiones que incluyeron a sus equipos de trabajo.

Lo cierto es que estas fusiones derivaron en pérdidas de puestos laborales a nivel regional que, aún, la compañía no blanquea. La empresa tiene 1.500 empleados que pertenecen a 17 nacionalidades y están en 10 países. El 44% son mujeres y el 80% de sus operadores está en Argentina.

A pesar de lo expresado por Barbieri en recientes entrevistas, los analistas de mercado consultados indicaron que la compañía, surgida por una inversión del financista George Soros en la Argentina, sería la última víctima del crash financiero de las empresas tecnológicas en todo el mundo.

Algunos de los telegramas de despido fueron confirmados por usuarios desvinculados de la empresa a través de la red social de trabajo Linkedin y Twitter, los cuales fueron enviados en un lapso de 24 horas.

“No suelo hacer publicaciones por acá, pero hoy lo veo súper necesario ya que ayer fue mi último día en la compañía en la que trabajé los últimos 3 años. Ualá tomó la decisión de desvincular a un porcentaje de los empleados, y entre esos colaboradores me encontraba yo”, se pronunció una ex empleada a través de Linkedin.

“Quizás no todos sepan, en el día de ayer Ualá desvinculó un gran número de empleados de manera intempestiva. Lamentablemente me encuentro en este grupo de personas”, explicó otro despedido, quien ocupaba un cargo como analista de impuestos.

“Como debe ser de público conocimiento Ualá decidió el día de hoy afectar los puestos de empleo de un porcentaje de sus empleados. Dentro de ese porcentaje lamentablemente me tocó a mi. Si bien es una noticia muy triste, por la época del año y por todo lo que quedarse sin empleo conlleva, no quería dejar de agradecer a la empresa y al equipo de Legales que son de una calidad humana impresionante y me han hecho sentir muy cómoda en este corto tiempo”, anunció otra empleada desvinculada de Ualá.

La crisis en el unicornio creado por Pierpaolo Barbieri sería de mayor calado que la anunciada hasta el momento de manera oficial.