La Asamblea Legislativa vota esta semana los pliegos de fiscales y defensores enviados por Perotti

Esta semana puede darse el puntapié final a todo el proceso de selección para renovar los cargos de conducción del Ministerio Público Fiscal (MPA) y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP). Hasta este lunes se recibirán las impugnaciones, el miércoles será el turno de las entrevistas con los candidatos y finalmente este jueves se reunirá la Asamblea Legislativa para votar, por la afirmativa o por la negativa, los 12 pliegos enviados por el gobernador Omar Perotti.

Si por alguna razón no se reuniera la Asamblea Legislativa este jueves, habrá una última chance el jueves 20, y luego, si áun no se votara, quedará aprobada de forma ficta. El 19 de este mes vencerán los mandatos de once de los doce actuales funcionarios, a excepción del fiscal regional N° 4, Rubén Martínez, que tiene mandato hasta el 1° de agosto.

Las impugnaciones de particulares o entidades ante la Comisión de Acuerdos, presidida por la diputada socialista Lionella Cattalini, se podrán presentar hasta este lunes, cuando vence el plazo. El miércoles será el turno de las entrevistas a los 12 candidatos.

Un día antes, la actual titular de la Defensa, Jaquelina Balangione y del MPA, Jorge Baclini. presentarán sus informes finales de gestión ante la Cámara de Diputados.

Se renuevan los cargos de fiscal general, auditor general de gestión y fiscales regionales de las cinco Circunscripciones Judiciales del Ministerio Público de la Acusación. También fueron enviados los pliegos del candidato a defensor provincial y defensores regionales de cuatro de las cinco circunscripciones judiciales del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

Los nombres enviados por el gobernador

María Cecilia Vranicich, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe; Jorge Nessier, fiiscal regional del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 1; María Eugenia Iribarren, fiscal regional del MPA, con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 2 de Rosario; Matías Merlo, fiscal regional del MPA, con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 3 de Venado Tuerto; Rubén Martínez, fiscal regional del MPA con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 4 de Reconquista; Orlando Toniolo, fiscal regional del MPA, con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 5 de Rafaela; Leandro Mai, auditor general de Gestión del MPA; Estrella Moreno Robinson, defensora provincial del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; Jorge Leandro Miró, defensor regional del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 1 de Santa Fe; Gonzalo Armas, defensor regional del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 2 de Rosario; María Valeria Lapissonde, defensora regional del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 4 de Reconquista; Carlos María Flores Zanella, defensor regional del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 5 de Rafaela.

La comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa de la Provincia de Santa Fe que ahora preside la diputada socialista Lionella Cattalini está integrada además por los senadores Joaquín Raúl Gramajo (PJ-JDP-9 de Julio), Rubén Pirola (PJ-JDP-Las Colonias), Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos) y Lisandro Rudy Enrico (UCR-Gral. López), y los diputados Fabián Bastía (UCR-Evolución), Clara García (PS), Leandro Busatto (PJ), Julián Galdeano (UCR-JxC), Gabriel Real (PDP), Juan Cruz Cándido (UCR-Evolución) y Nicolás Mayoraz (VF).

La Asamblea Legislativa que se realizará el día jueves 13 de abril de 2023, a las 13, será presidida por la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas, presidenta del Senado.