La actriz norteamericana Jane Fonda anunció que su cáncer “está en remisión”

La legendaria actriz y activista estadounidense Jane Fonda, ganadora de dos premios Oscar, anunció en las últimas horas que el cáncer que padece “está en remisión”, a pocos días de celebrar su cumpleaños número 85, por lo que se siente “bendecida y afortunada”.

A través de un blog, la célebre actriz remarcó en el título “¡¡¡El mejor regalo de cumpleaños de mi vida!!! La semana pasada mi oncólogo dijo que mi cáncer está en remisión y puedo suspender la quimioterapia”, escribió en su página web. Y agregó: “Me siento tan bendecida, tan afortunada”.

Asimismo, la estrella agradeció a aquellos que rezaron por ella y le enviaron buenos deseos, diciendo: “Estoy segura de que eso jugó un papel en las buenas noticias”.

Fonda, quien había prometido no dejar que su diagnóstico “interfiriera con mi activismo climático”, dijo que los efectos secundarios de su tratamiento desaparecieron justo a tiempo para asistir a una manifestación en Washington, y cumplir con sus compromisos como oradora en la Democracy Alliance.

La estrella de la serie de Netflix Grace and Frankie reveló por primera vez que había sido diagnosticada con linfoma no Hodgkin, un cáncer que se desarrolla en el sistema linfático, en una publicación que había hecho en las redes sociales en septiembre. “El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me enseña”, escribió entonces.

Fonda, nacida en Nueva York en 1937, es hija de otra estrella del cine, Henry Fonda, y debutó en la pantalla grande en la década del 60. En su extensa carrera se destacan varios films que la llevaron al estrellato, como Descalzos en el parque, Barbarella, Klute, El Regreso, Síndrome de China y Nosotros en la noche, entre otros. Además, en los últimos años participó en varias películas y series de la plataforma Netflix, un recorrido que la acercó a las nuevas generaciones y a los nuevos tipos de consumo en materia de entretenimiento.