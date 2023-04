L-Gante negó ser el autor de los audios a Los Monos difundidos e hizo descargo contra dirigentes

Luego de que el Concejo Municipal derogara el reconocimiento como Visitante Distinguido a L-Gante este miércoles, a raíz de la filtración de audios en los que aparentemente se comunicaba con un sicario de la banda “Los Monos” alojado en el penal de Ezeiza, una publicación en las redes sociales del cantante negó ser el autor de esos mensajes.

“Hace unos días viene circulando un audio de Whatsapp por los medios donde dicen o perciben que soy yo, que es mi voz que le envió un saludo a una persona privada de su libertad… A que voy con todo esto… ME SACARON EL TÍTULO DE VISITANTE DISTINGUIDO EN ROSARIO por esos audios falsos”, dice el texto que publicó en su cuenta de Instagram.

Y continúa: “Mi particularidad es mi huella vocal, hasta diría fácil de imitar por la fuerte pronunciación en los tonos graves, así como es posible de imitar una voz como la de Vicentico, Shakira, Eros Ramazzotti, etcétera. No me molesta lo del título si me molesta la mentira. No soy yo, no es mi manera de hablar, la cadencia, las palabras que utiliza la persona que imito mi voz, no tiene nada que ver con mi forma de expresarme”.

L-Gante afirmó: “Lo que si necesita R O S A R I O son DIRIGENTES DISTINGUIDOS, hagan bien su labor, hagan honor al juramento. Denle seguridad y bienestar al ciudadano, al vecino local y dejen de ver a qué VISITANTE distinguir que al fin y al cabo eso somos Visitantes, vamos y nos vamos , pero los Rosarinos quedan en su linda ciudad rodeados de políticos más falsos que el audio que anda dando vuelta por ahí!”.