Si es amor o es prensa (todo indica que se trata de una movida mediática que favorece a ambos) aún no se sabe. Lo que sí s es un hecho es que el referente de la Cumbia 420, L-Gante, compartió un adelanto del video que grabó con Wanda Nara y estallaron las redes sociales.

Lo hizo luego del mensaje que recibió de parte de Valentino López, hijo de la mediática con el futbolista Maxi López, quien lo tildó de “payaso”, y de las escandalosas declaraciones de Mauro Icardi a través de un vivo de Instagram.

En principio fue una foto en la que se los ve a ambos de espaldas, sentados frente a una mesa. Él, con un traje claro y lentes de sol; ella, con un vestido rojo despampanante y su melena rubia suelta. Y como si esto fuera poco, comparó esa situación con una escena romántica de La dama y el vagabundo, sumando puntos a un tema que copó la agenda no sólo de programas de farándula sino también de noticieros, magazines y portales de todo tipo, además de la obvia repercusión en redes, dado que ambos suman millones de seguidores, y hasta algunos se animaron a comparar la situación como la vivida hace décadas entre Susana Giménez y Carlos Monzón, quienes iniciaron un romance luego del rodaje de la película La Mary, en 1974.

El rodaje se llevó a cabo el miércoles y corresponde a la canción “El último romántico”, que el joven oriundo de General Rodríguez le dedicó a la mediática. Y al enterarse de lo que estaban haciendo, Icardi estalló en las redes sociales. Horas más tarde, y tras la foto, desde la cuenta oficial de L-Gante, publicaron un fragmento del video donde se los ve a ambos rodeados de gente, en en el centro de una larga mesa donde ella es la única mujer, en una especie de inspiración de “La última cena” en tono de música urbana, e incluso irrumpe alguien que llega para violentar al músico lo que desafía a Wanda a poner en práctica sus insipientes dotes de actriz.

“Están haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo”, sentenció el jugador del Galatasaray de Turquía en un escandaloso vivo de Instagram.

Además, se refirió a los rumores de embarazo que protagonizó la madre de sus hijas Francesca e Isabella. “Obviamente, lo del embarazo (que sería fruto de su relación con L-Gante) ni hay que responderlo. Eso ya lo respondió ella. Los que siguen la historia, saben que hace seis años que tuvimos a Isabella y que no puede quedar embarazada. Nada más”, señaló.

Y acusó a su esposa de haber abandonado a sus cinco hijos, que quedaron a su cuidado en Turquía, sumando un capítulo más al culebrón. “Estamos acá, en Estambul, con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, ya terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas”, declaró, acompañado por Valentino, el mayor de los varones que Wanda tuvo con Maxi López, entre otros integrantes de la familia.

Contratada por Telefé, y luego de fracaso de Quién es la máscara, programa que terminó en la semana y del que formó parte, todo indica que Wanda Nara estará este lunes en el vivo del comienzo de Gran Hermano por esa misma señal, con una participación especial, para luego regresar a Europa y resolver sus problemas personales.