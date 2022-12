Kitty Feria: un encuentro para amantes de los gatos

A Orly siempre le habían gustado los gatos, pero adoptar a Panamá en 2018 le despertó la pasión por la especie. Investigó, hizo cursos sobre comportamiento felino y comunicación animal, y se interiorizó cada vez más en la especie. Cuidaba gatitos de amigos y vecinos y notó que en la ciudad no había un servicio a domicilio para atender a las mascotas cuando los tutores viajaban. Fue así como surgió Kitty Sitter, un emprendimiento que en enero cumplirá 4 años y que reúne a cerca de 20 cuidadoras de gatitos a domicilio. En paralelo, Orly organiza una feria con temática felina que este domingo 11 irá por su cuarta edición.

“La feria tiene una temática exclusivamente felina, con la participación de distintos emprendedores y artistas de Rosario que expondrán productos inspirados en gatitos, tanto para las mascotas como para los humanos. Además, a las 20 horas habrá un sorteo con 50 premios de emprendedores locales para quienes lleven una donación para gatitos rescatados”, explicó Orly a El Ciudadano, sobre la Kitty Feria que se hará este domingo 11, de 17 a 21, en el Mercado del Patio.

Ese día, además, habrá una pequeña campaña de adopción de la mano de la organización Acción Bigotes. A su vez, a las 19, la médica veterinaria Julia Cocconi, especialista en felinos, responderá consultas de forma voluntaria.

“El objetivo es que los cats lovers nos podamos reunir y compartir el amor por los gatitos. Se armó una comunidad de tutores de gatitos. No sólo me escriben por el servicio sino para intercambiar información. En lo personal, es una oportunidad para encontrarme con clientes y cuidadoras”, agregó.

Niñeras de gatitos

Kitty Sitter comenzó en enero de 2019 como un servicio de cuidado de gatitos a domicilio. “Le cuidaba gatitos a amigos y vecinos cuando se iban de viaje y me dí cuenta que era un servicio necesario porque a los gatitos no los podemos sacar de casa: son territoriales, se estresan con los cambios y no tenemos guardería. Lo ideal es que puedan quedarse en su casa, con sus rutinas, olores y cosas. Para no poner en compromiso a familiares y vecinos, armé una página y empecé sola con un servicio de visitas a domicilio. Fue un éxito”, contó Orly sobre el emprendimiento que hoy nuclea a cerca de 20 cuidadoras.

Las visitas son de una hora en la que las cuidadoras cambian el agua de las mascotas, limpian las piedras, las alimentan, juegan y miman. Si algún tutor solicita una visita más prolongada, las cuidadoras se acercan al domicilio en diferentes momentos del día. Mantienen una entrevista previa con el tutor para conocer la rutina de cada gatito y, una vez en la vivienda, le envían la ubicación en tiempo real, junto con fotos y videos de sus mascotas.

La época de más demanda son las fiestas para las que ya tienen la agenda completa. “Siempre hay mucho trabajo, en especial para los feriados largos. Para las fiestas ya no tengo lugar, pero sumaré refuerzos para tomar reservas”, agregó.

Al principio, las cuidadoras eran personas cercanas a ella, luego se incorporaron clientas y, en la actualidad, hay un formulario para quien esté interesado en sumarse. “Me fijo los perfiles, si tienen algún tipo de experiencia, si tienen mascotas. Soy muy cuidadosa con quienes sumo al equipo ya que es un trabajo de mucha responsabilidad”, señaló.

Para la catsitter es fundamental que el gatito no se sienta amenazado con su presencia. “Hice capacitaciones, se cómo entrar y encarar a un gatito agresivo o tímido. Hay gatitos sociables, tímidos que se esconden, y otros con tendencia a responder de forma agresiva ante la presencia de un extraño en su territorio. Hay ciertas técnicas que trato de transmitir a las cuidadoras que trabajan conmigo sobre cómo entrar a las casas y trabajar con respeto en el espacio crítico: no tocarlos apenas entrás, no hacer contacto visual, dejar que nos huelan antes, no caminar hacia ellos sino de costado. La idea es darles el espacio que necesitan y que no se sientan amenazados”, contó.

Para Orly crecieron las adopciones de gatitos durante la pandemia: “Permanecimos mucho tiempo en nuestras casas y solos. Un gatito no necesita tanto espacio como un perro y se adapta mejor a los departamentos chicos”.

Y arriesga que cada vez más personas se animarán a adoptar gatos. “La gran diferencia con los gatos y perros es que los humanos queremos tener el control y con los gatitos hay que trabajar la paciencia, el respeto, indagar qué quieren y cuándo acercarnos. El gato, al ser territorial, necesita conocer el entorno y estar cómodo. Lo primero es entender que es una especie distinta y hay que manejarse con otro lenguaje”, cerró.