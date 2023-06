Kily González aparece como una de las opciones para dirigir Unión ante la salida de Sebastián Méndez

El ex DT de Central figura entre los principales candidatos en el Tatengue luego de la renuncia sorpresiva del Gallego. Otro que está en carpeta es Diego Martínez, quien hasta hace muy poco estaba al mando de Tigre

Cristian Kily González aparece como uno de los principales técnicos apuntados por Unión para ocupar el lugar que dejó de manera sorpresiva Sebastián Méndez, que a pesar de haber encontrado la fórmula para sacar al Tatengue de los últimos puestos prefirió hacerse cargo del plantel de Vélez.

El ex DT de Central está en carpeta al igual que Diego Martínez, quien hace muy poco se desvinculó de Tigre.

Si bien la idea de la Comisión directiva que encabeza Luis Spahn es contratar un nuevo cuerpo técnico en las próximas horas, el viernes ante Atlético Tucumán dirigirá al equipo Diego Calgaro, un ex jugador de la entidad que trabaja en las divisiones inferiores.

Calgaro estará a cargo del plantel de Unión junto a Juan De Olivera y Diego Velázquez, los preparadores físicos del club y Rodrigo Llinas como entrenador de arqueros.

Martínez, recientemente desvinculado de Tigre, es la apuesta principal de los dirigentes, aunque trascendió que está a la espera de una oferta desde el exterior, con lo cual tomó fuerza la posibilidad de Kily González, quien está sin trabajo desde que dejó Central el año pasado.

Otros nombres que figuran en la carpeta de Spahn son Omar De Felippe y Carlos Tevez, aunque estos dos entrarían en carrera en caso de que Martínez o el Killy desistan de la propuesta.

Duro con el Gallego

El presidente de Unión, Luis Spahn, expresó su desagrado por la decisión del técnico Sebastián Méndez de abandonar el club para marchar a Vélez en pleno desarrollo de la Liga Profesional.

“No la comparto ni la justifico”, afirmó el dirigente sobre la determinación del entrenador, al margen de las razones que pudieron motivarla. “Las personas toman sus decisiones en base a emociones, expectativas, necesidades. Desconozco cuánto vale para Méndez la posibilidad de ir a Vélez, de regresar a Buenos Aires, de estar a diario con su familia y su hijo”, matizó.

En diálogo con el canal TyC Sports, Spahn reveló que tuvo un primer indicio de su salida el viernes y la confirmación el sábado, antes del partido con Independiente (3-0) en Santa Fe. Ese mismo día, por la noche, recibió un llamado del titular de Vélez, Sergio Rapisarda, que no respondió.

“Estaba en un estado emocional muy intenso, preferí no atender para no decir cosas de las que después pudiera arrepentirme”, reveló.

Spahn nunca tuvo la noticia de boca del entrenador: “Pensé que me iba a llamar después del partido pero no lo hizo. A veces no es fácil llamar para explicar lo inexplicable”.

Méndez, de 45 años, abandonó el club santafesino en el mejor momento de su ciclo de once partidos, con un invicto vigente de seis partidos (cuatro victorias y un empate). El Gallego tomó al equipo en la última posición de la Liga, en puesto de descenso por la Tabla Anual, y lo dejó 21 con siete rivales por debajo.

Sin embargo, el entrenador rompió su contrato en Santa Fe para regresar al club de sus orígenes, en el que jugó más de 200 partidos entre 1994-2002 y festejó tres campeonatos en los ciclos de Carlos Bianchi, Osvaldo Piazza y Marcelo Bielsa.

Por último, Spahn no descartó el inicio de acciones legales contra Méndez, una vez resuelta la llegada del nuevo director técnico. “En una próxima reunión de Comisión Directiva decidiremos la forma de actuar”, adelantó.