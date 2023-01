Julieta Zylberberg, versátil y camaleónica, retoma la comedia en “El método Tangalanga”

Agustín Argento, Télam

Policiales, suspenso, series y películas, Julieta Zylberberg es una actriz todo terreno que también tiene sus pasos consagratorios en comedia, género que retoma en El método Tangalanga, una suerte de biopic sobre los inicios del reconocido bromista telefónico nacional, que se estrena este jueves en salas de cine del país, mientras en su cabeza revolotea la idea de dirigir.

“Soy muy afortunada porque me imagino que me aburriría mucho si tuviera que elegir un género. Supongo que no sería ya actriz, me hubiese dedicado a otra cosa. El hecho de poder ir alternando un poco me da ganas de hacer lo que no hice anteriormente y así ir combinando sucesivamente. Pero sí, creo que sino ya estaría haciendo otra cosa”, dijo Zylberberg en una entrevista con la agencia de noticias Télam.