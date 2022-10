Julián Venegas y José Santucho retratan la maestría pregonera e insistente presencia de los vendedores “Ambulantes”

Con el objetivo de poner en valor a esos “laburantes insistentes, resistentes y territoriales” que recorren las calles de la ciudad, los talentosos músicos locales Julián Venegas y José Santucho editaron Ambulantes, un trabajo discográfico que suma impronta poética y devuelve a la conciencia esos sonidos urbanos naturalizados. Churrero, artesana, florista y chipacera son algunos de los oficios tradicionales que se retratan en el material que está siendo presentado con un ciclo que acontece cada viernes de este mes en el Cultural de Abajo y del cual quedan dos funciones.

“La existencia del pregón en una ciudad es llamativo. También nos resulta llamativo ese ambiente sonoro constante entre el barullo de la ciudad y que, sin embargo insiste, buscando los momentos más estratégicos para que se escuche la corneta del churrero o el pregón del florista un sábado a la mañana en Mitre y Montevideo. Y se escucha. Estoy seguro que hay una astucia ahí, de cuándo gritar, cuándo pasar”, contó Julián Venegas en diálogo con Buen día Nacional, programa que se emite a diario por Radio Nacional Rosario.

“El otro día nos preguntábamos cómo hacen ese contacto territorial mano a mano a pesar de la invasión tecnológica que estamos practicando, esa que cada vez segmenta más a las generaciones. Sin embargo, este mundo paralelo, que es mucho más real que el de las pantallas, prescinde del celular, de la tele y sobrevive a eso, es transversal; sigue insistiendo. Hoy, eso que proponen estos laburantes le llega a mi sobrino, a mí, a mis viejos y si mis abuelos vivieran les llegaría también. Eso es oro en polvo. Esta bueno reconfigurar la relación que tenemos con esos oficios para tratar de darle una vuelta o de ver distinto a la persona detrás del oficio o al oficio detrás de la persona. Hay algo ahí para observar”, agregó el compositor.

“En todo este trabajo que venimos haciendo, fuimos también registrando en fotos a algunos laburantes y nos pasaba que lo poníamos en blanco y negro y que era una foto que podría haber sido sacada hace 50 años”, agregó Santucho.

Los temas que integran Ambulantes surgen de “imágenes que se ponen al servicio de la idea”. “Hay un laburo de observación, de ver esos sucesos. En la canción aparece eso del que mira y no ve, una cuestión muy insistente con ese ver sin mirar. En la canción «Ambulantes», cada estrofa tiene una escena distinta. Los otros temas los pienso como canciones-retrato, en el sentido de que muchas veces son una descripción. La florista o la artesana, por ejemplo, hablan de ellas”, contó Santucho.

Y agregó: “Hay canciones que fueron tomando forma a partir de la incorporación de los pregones que son tan característicos de algunos de estos oficios. Aparecen algunos elementos como en el churrero, la flauta del afilador, y entran en contacto con las canciones”.

“En vivo damos una explicación minuciosa sobre la corneta del churrero que es rosarina y que vale la pena hacerla más consciente”, destacó Venegas invitado al ciclo que cuenta con dirección, guión, puesta en escena y luces a cargo de Santiago Dejesús, más la asesoría general de María de los Ángeles Chiqui González.

La asesoría de La Chiqui, como se conoce en la ciudad a la gestora cultural y ex ministra de Cultura de la provincia, se propició a través de Jorge Fandermole. “Con José decidimos anticiparle el repertorio que concebimos a algunos maestros y maestras, para que nos hagan alguna devolución y critica, porque es un temática muy sensible. Entre las personas que nos abrieron generosamente las puertas de su casa y nos prestaron su oreja esta Jorge Fandermole. Nos fuimos a su casa, comimos un guiso de lentejas, y nos dispusimos a mostrarle el disco de principio a fin. El Fander nos hizo unas devoluciones muy valiosas y nos dijo que nos contactemos con Chiqui. Nos dijo: «Voy a hacer de puente porque me parece que hay que cuidar la poética de las canciones, incluso en el momento que transcurre entre las canciones». La Chiqui nos invitó dos cortados en el espacio de un mes. Estuvimos charlando mucho, nos dedicó mucho tiempo, e hizo aportes muy valiosos para sumar en escena. Ahí tomamos la decisión de llamar a Santi De Jesús y sumarlo al equipo. Se armó un guion, un discurso que incluye las canciones, que son la columna vertebral del proyecto, pero que cuida de principio a fin esta puesta, estas ganas nuestras de poner en valor a estos laburantes insistentes, resistentes, territoriales”, detalló Venegas.

“Eso tiene que ver con una idea que admiramos mucho de la escena teatral, la de la temporada. La música y el teatro son dos mundo distintos, son construcciones colectivas distintas, con públicos distintos y si hay algo que los músicos le envidiamos a los teatreros es eso: la temporada. Pareciera que construyeron otro tipo de disposición de su laburo. En una misma ciudad, los músicos tenemos menos cartuchos. Vos presentás un disco una vez, al tiempo lo podés hacer otra vez pero no más. Hay otro tipo de hábito. El teatro es «todos los viernes de octubre»”, dijo. Y destacó: “Nos interesa construir ese puente, generar otro contacto con el público, otro habito”.

Y en esa línea, en la del contacto mano a mano en la de mirar eso que está pero que muchas veces por costumbre se ignora, estos artistas eligieron el escenario del Cultural de Abajo. “Es un espacio que nos acerca al público, en el que pueda quedar casi diluida la cosa del escenario-no escenario. Que no esté en altura, por arriba de la gente, una disposición más de anfiteatro chiquitito”, puntualizó Venegas.

Para agendar

Las presentaciones de Ambulantes, un disco que está disponible para escuchar en todas las plataformas digitales, continuará este viernes y el próximo, a partir de las 21, en el Cultural de Abajo (Entre Ríos 579). Las entradas están a la venta en Oliva Libros (Entre Ríos 579) y en boletería del espacio