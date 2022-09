Jueves con victoria de Provincial y viernes con clásico entre Central y Newell’s

En la zona Campeonato de la Primera B, Provincial se impuso este jueves a Ben Hur por 68 a 54 con 20 puntos de Lucho Bloch y Brandon Gargicevich, mientras que en la visita hizo 14 Tomás Dell’Arciprette.

Este viernes, en la zona Campeonato de la Primera B jugarán desde las 21.30 el clásico Newell’s vs. Central y Tiro Suizo vs. Echesortu. En la Reclasificación se medirán Timbuense vs. Red Star, Garibaldi vs. Fortín Barracas y Maciel vs. Sionista.

Mientras, el programa del viernes en la Primera A incluye en la zona Campeonato a Calzada vs. Los Rosarinos Estudiantil, y en la Reclasificación a los duelos Puerto San Martín vs. Libertad, Alumni vs. Federal y Universitario vs. Talleres.

SÍNTESIS

PROVINCIAL 68: Hidalgo 0, Aristu 3, Spedalieri 0, L. Bloch 20, Jelicich 0, Palais 6, Gargicevich 20, J. Bloch 11, Bertone 2, Yost 6. DT: Marcelo Badosa.

BEN HUR 54: Bazán 0, Armellini 5, García 5, Rossignol 11, Boncompain 7, Bria 4, Micheli 4, Isaia 2, Aguilera 0, Dell’Arciprette 14, Cabral 2. DT: Martín Sánchez

ESTADIO: Provincial

PARCIALES: 22/15, 38/29 y 52/44