Juana Viale y Laura Novoa se cortaron el pelo para apoyar a las mujeres iraníes

El número de muertes de mujeres iraníes sigue en notable aumento , en medio de las protestas que se desataron a raíz de la muerte de Masha Amini , una joven arrestada por tener “mal colocado” el velo en su cabeza y dejar parte de su cabello a la vista. Es a partir de allí que el dolor, la indignación y la impotencia impulsaron a actrices francesas a sumarse a los reclamos de muchas mujeres iraníes cortándose el pelo y la medida no tardó en replicarse en otros territorios, ya que en el país, Juana Viale y Laura Novoa también lo hicieron y subieron el registro a sus redes sociales.

“La muerte de Mahsa Amini, la joven iraní de 22 años arrestada por la llamada «policía de la moral» por llevar puesto su velo de forma «inapropiada» nos llena de indignación, bronca y tristeza. Este es nuestro gesto de lucha”, escribió la actriz Laura Novoa en su perfil de Instagram junto a un video en el que se puede apreciar cómo toma su melena y se corta un mechón de pelo. Y agregó: “Estaba sola en casa era de madrugada y no pude esperar a que alguien me pida el video y lo edite; con otras actrices empecé sola sintiendo que así nos sentimos a veces las mujeres solas y desprotegidas ante tanto silencio e injusticias”.

Mientras que en diálogo con la agencia Noticias Argentinas reveló que se inspiró en sus colegas francesas y españolas. “Me dio tanta indignación, tristeza y repugnancia lo que pasó con esta chica de 22 años y con todas las noticias, que necesitaba hacerlo porque no había un movimiento en la Argentina que lo estuviera haciendo”, señaló.

“Lo hice a las 2 de la mañana, cuando no podía hablar con nadie. Lo colgué y me fui a dormir. Me sorprendieron las repercusiones, ojalá mucha gente se sume, como lo hizo Juana Viale”, sumó en referencia a la nieta de Mirtha Legrand, quien con tijera en mano, se cortó un mechón del pelo con el reclamo: “¡Por la libertad!”.

En Francia, Carla Bruni, Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, Isabelle Huppert y Bérénice Bejo, entre otras artistas reconocidas, publicaron su reclamo a través de la cuenta de Instagram @soutienfemmesiran (“apoyomujeresirán”).

“Desde la muerte de Mahsa, ocurrida el 16 de septiembre, el pueblo iraní, las mujeres a la cabeza, se manifiesta a riesgo de su vida. Estas personas sólo esperan el acceso a las libertades más esenciales. Estas mujeres, estos hombres, piden nuestro apoyo. Su coraje y su dignidad nos obligan”, fue el mensaje que difundieron.

Además, organizaron una protesta para el pasado miércoles. “Las artistas y abogadas francesas se movilizan para apoyar la lucha legítima de las mujeres iraníes, que sólo luchan, con sus hermanos a su lado, para conquistar su libertad y piden nuestro apoyo. Esta lucha, y el desastroso destino reservado a estas mujeres, son los únicos cimientos de esta iniciativa. ¡Nos vemos mañana a las 7 am!”, anunciaron en la convocatoria realizada a través de las redes.