Jotaerre: “La humildad es lo que te lleva al éxito”

El músico, considerado la jóven promesa del reggaetón en puertorrico, aseguró que “amor, pasión, disciplina, consistencia y enfoque son claves” para desarrollar una carrera musical y sentenció que “si no tienes eso, no puedes lograr nada”

Jotaerre, joven promesa del reggaetón puertorriqueño, aseguró que “amor, pasión, disciplina, consistencia y enfoque son claves” para desarrollar una carrera musical y sentenció que “si no tienes eso, no puedes lograr nada”, al conversar sobre su presencia como artista del sello Rimas, donde comparte plantel con algunas estrellas de la talla de Bad Bunny, Arcangel y Eladio Carrión.

Desde su natal Guayabo, ubicado en el corazón de Puerto Rico, el joven Joaquín Rodríguez-Ema brindó detalles, en una charla con Télam, sobre la colaboración con la colombiana Karol G que marcó “un antes y un después” en su vida, además de confirmar la inminente llegada de un EP del que ya se conocen adelantos como “Galaxia” (junto a su colega Chris Palace) y “Solito”.

Con ese último estreno, donde exhibe su costado “más tristón”, Jotaerre apuesta a “conectar” aún más con la audiencia: “Está basado sobre cosas mías y otras que me han contado amigos. Historias de desamor para que la gente conecte y se identifique conmigo y mis sentimientos”, señaló.

La creación de “Galaxia”, su primera canción del año, que tuvo el aporte en el estudio del renombrado productor urbano chileno Taiko -colaborador de J Balvin, Bad Bunny y Ozuna- y de Cristolavisión, sirve como ejemplo para descifrar su filosofía de trabajo y su predilección por las melodías improvisadas y las barras escritas.

“Ya estaba montado el ritmo pero no me salía la letra. Estuve estancado un par de ratos y esperé tres días para retomar y ahí pude terminar el coro (estribillo). Después la dejé un tiempo en reposo porque no encontraba motivación. Sentía que le faltaba algo y a los tres meses, hablando con Chris Palace, quedamos en hacer música juntos en Miami. La escuchó y al otro día grabó el verso y acabamos la canción”, explicó.

A la hora de componer, lo instrumental es lo que marca el camino: “Primero pongo el ritmo y tiro melodías arriba. Hago tres tomas de tres minutos de melodías y luego elijo algunas partes que me gustan, las voy cortando y pegando. Y con lo que me corre luego, termino de escribir algo encima, siempre tratando de conceptualizar aquello de lo que quiero hablar. Hay veces que la melodía o algún verso me encuentran estando en el carro o tirado en la cama”, añadió.

Jotaerre es contemporáneo a una generación que desde Puerto Rico está “innovando en el reggaetón” y “llevándola más para el mundo” y que tiene en Bad Bunny a su exponente más exitoso a nivel global, tras su consagración como el artista más escuchado del mundo y su reciente conquista en premios como los Grammy: “Hay muchas olas subiendo desde PR, un montón de artistas que están subiendo y se siente súper duro ser parte de eso”, señaló el joven de 18 años.

Antes de encender aún más la mecha para la explosión en otras latitudes, expresó su deseo de visitar la Argentina y agregó sobre sus artistas: “No he conocido a ninguno en persona, pero me gusta mucho la música de Tiago PZK y he estado escuchando mucho a La Joaqui, me gusta un montón su flow”.

“Es como se suele decir: PR es la capital del reggaetón”, dijo Jotaerre sobre el género en su país. Y explicó: “Hay chamaquitos que están siempre rapeando, páginas de freestyle donde están guerreando su corillo. En toda la isla, en los barrios y los caseríos, hay gente cantando. También está la influencia de aquellos artistas que están posicionados. Cuando nos ven a otros y a mí cantar, lo toman como influencia para hacerlo. Puerto Rico es bien pequeño, tú puedes ir de un lado pa’ otro en dos horas y cuarenta y cinco minutos. Aquí todo es muy familiar. Hay mucho apoyo y por eso también es una cantera de artistas. Cada dos años siempre hay algo nuevo”.

Respecto a su incorporación en el sello Rimas, el cantante confesó: “La verdad es que es una bendición trabajar con Rimas. Confiaron en mí desde el día uno que escucharon lo mío. Es una locura todo lo que ha pasado en mi vida. Son cosas que he soñado y por las que he trabajado un montón”.

Y dentro de esas cosas está su colaboración con Karol G en “Un Viaje”, un hecho que, según confiesa, marcó un antes y un después en su carrera. “Cambió mi vida de pronto cuando ella subió el video cantando «Un Viaje». Fue pasar de cero a cien: en cuestión de seguidores, de los ojos que estaban encima de mí y de las puertas que se me abrieron. Fue un giro 360° de verdad y todo ocurrió cuando yo todavía estaba en la escuela. Quedé en shock cuando conocí a Karol porque nos trató como si fuera una amiga, como si la conociéramos hace años. Es súper humilde. Aprendí de ella que no importa cuán pegado estés, que todos los artistas somos humanos e iguales ante el mundo. Hay gente que piensa que por ser artista es diferente, pero no. Tenés que tener los pies sobre la tierra y ser humilde, porque la humildad es lo que te lleva al éxito. Como dicen aquí, si tienes las chuletas en alza se te cortan las patas”.

La vida de artista

Para Jotaerre las cualidades de un artista deben ser “amor, pasión, disciplina, consistencia y enfoque”. “Son claves. Si no tienes eso, no vas a lograr nada. Puedes tener amor y disciplina pero si no tienes los otros valores no vas a poder hacerlo. Hay que tener muchos valores puestos en esto y meterle todo el empeño posible. Yo odiaba la escuela, era súper vago y no hacía nada, pero con la música podía estar un día entero metido en el estudio. Eso es algo que le nace a uno: si tú quieres ser un artista y quieres romper tienes que meterle miles y miles de horas, tener amor, estudiarlo para poder lograrlo. He conocido mucha gente, sin dar nombres, con un talento espectacular pero que terminan envuelto en drogas o que son vagos. Tienen talento pero no disciplina”, lanzó.

Y para finalizar la charla, el músico contó su proyecto de construir hospitales en Puerto Rico. “Amo mucho a Puerto Rico y quiero lo mejor para mi isla. Quiero hacer un montón de cosas aquí y no solamente hospitales. También negocios, ayudar y terminar con los problemas sociales. Los artistas tenemos mucha influencia y poder: si todos nos unimos es posible ayudar a hacer un cambio positivo para mi gente”.