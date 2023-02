José “Pepe” Grimolizzi será reconocido como productor distinguido por el Senado provincial

“Es una emoción muy grande ser distinguido por el Senado de la provincia de Santa Fe. Ahora sí, hice tantas cosas que ya no sé por cuál de todas me honran”, dijo José Pepe Grimolizzi entre risas ante el anuncio del reconocimiento que recibirá el 23 de febrero la capital provincial. El evento, que encabezará la vicegobernadora Alejandra Rodenas, se llevará a cabo en la primera reunión del año en el recinto de la Cámara en Santa Fe y con la presencia de los legisladores.

El empresario que está preparando el concierto de La Konga en el Hipódromo (el 24) y de Lila Downs junto a la Delio Valdéz (el 25) en el Anfiteatro, recordó entre algunas anécdotas que en el espacio del parque Independencia el show de Tini contó con un escenario que costó 12 millones de pesos y que está organizando la gira argentina del regreso de Los Caballeros de la Quema y la despedida en Rosario de Los Nocheros.

Con una agenda 2023 ya ajetreada, Grimolizzi suma a esta distinción la del Concejo Municipal de Rosario recibida el año pasado y, en plena actividad, sigue apostando a los grandes espectáculos en su ciudad, a pesar de los obstáculos en materia económica y a nivel infraestructural que debe afrontar.

“Llevo 60 años en este rubro, al que llegué por mis hermanos músicos y del que hoy se ocupa en gran parte mi hijo Sergio”, resumió quien fue vicepresidente de Rosario Central y ganó la Copa Conmebol en 1995, fue integrante del equipo de la AFA en el Mundial de Estados Unidos 94, testigo del doping positivo de Diego Maradona y de acompañar a su talentosa hija nadadora pasó a ser presidente a nivel local, nacional y luego sudamericano de la Federación de Natación.

“Si tengo estos reconocimientos y hasta los chequeos médicos me dan bien a esta edad es porque vengo haciendo bien las cosas”, siguió bromeando, al tiempo que compartió que le “costó mucho terminar el colegio secundario” y que es “un graduado en la universidad de la calle”. Además, sostuvo a El Ciudadano que esta distinción que recibirá el jueves 23: “Seguramente surge porque muchos de los que están hoy en la política conocen mi trayectoria y saben también que nunca me relacioné con ningún partido”.

Sus relaciones con empresarios porteños como Héctor Caballero y Gustavo Yankelevich lo llevaron a producir en conjunto el primer show de la carrera de Susana Giménez, de Valeria Lynch y de muchas otras figuras nacionales e internacionales, como Juan Manuel Serrat en Rosario. También se asoció con Ercilio Gianserra para el programa radial El club de la gente joven (LT8), que fue un éxito en la franja de 16 a 18 y mediante el cual organizaban bailes en la ciudad.

Por otro lado, fue uno de los dueños del bar Aureliano (1976), por donde pasaron artistas de la talla de Armando Manzanero, Los Cinco Latinos, Los Plateros, entre muchos otros.

“No me alcanzan las horas para contarte todo lo que hice” resume el productor que, tal se supo, también está escribiendo un libro sobre sus vastas experiencias.

Un cambio brusco

José Grimolizzi fue uno de los tantos empresarios locales que padecieron el cese de actividades artísticas a causa del covid-19 y si bien la pandemia cambió reglas o costumbres de convivencia en general, Grimolizzi aseguró que los espectáculos artísticos no quedaron fuera de esa nueva realidad y comentó que, de manera impensada en sus comienzos: “Ahora ante una fecha confirmada, debemos esperar que el o la artista lo anuncie en sus redes sociales, luego acordar los privilegios con los clubes de fans en materia entradas y de ahí en más comunicarlo a los medios. Sin embargo hay shows que no se venden en su mayoría con la información en redes sociales, como Los Nocheros, a quienes no podremos poner en el Hipódromo, por nombrarte un ejemplo, porque por una cuestión de edades la gran mayoría de su público necesita estar sentado”.

Lo que viene

El productor adelantó a este medio que Roberto Moldavsky llegará a la ciudad con su nuevo espectáculo el 30 de marzo y el 1 de abril, también que Iván Noble volverá a encabezar Los Caballeros de la Quema en una serie de cinco shows por sus 25 años que tendrán lugar en el país y llegará a Rosario el 22 de abril, en Metropolitano (cuyas entradas se pondrán a la venta entre este lunes y martes), además está ultimando detalles para el mismo mes tener la despedida del grupo Los Nocheros y un homenaje a Los Carabajal en junio en la sala Lavardén.

