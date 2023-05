José Giménez: “Hoy tenemos casi la mitad de los compañeros representados por la Federación”

A diferencia de otras historias que hemos ido contando, la de José Giménez tiene la particularidad de no estar vinculada a una tradición familiar con el mundo camionero. Más bien fue un despertar, algo que se dio casi por casualidad. Después de haber pasado por múltiples trabajos, desde repositor en un supermercado hasta remisero, ingresó en Fabricaciones Militares donde se relacionó con compañeros camioneros que le “prestaban” el camión.

“Empecé a notar que me gustaba cuando me lo daban para unas vueltas por el lugar. Pero como no tenía carnet no podía dedicarme a la profesión, maniobraba dentro de la fábrica”, relata.

Tiempo más tarde se daría finalmente el gusto, estando en el lugar indicado y en el momento indicado: “Entré a trabajar en una distribuidora de combustible en una empresa de Puerto General San Martín y, para mi fortuna, justo se fue un chofer. Yo sabía manejar chasis y acoplado, entonces le propuse a la empresa hacer los viajes, aceptaron y ahí arrancó el tema del manejo de combustible”, nos cuenta con satisfacción José.

Actualmente trabaja en la empresa MRT, pertenece a la rama combustibles y es delegado de nuestro sindicato donde, según nos cuenta, se vienen haciendo grandes avances.

En concreto nos dice que “ya nos aceptaron a nosotros como delegados. Estaban medio reacios al principio, nos decían que nos faltaban papeles, que no representábamos a nadie, pero hoy tenemos casi la mitad de los compañeros representados por la Federación”.

Y agrega: “Tenés que luchar contra eso, pero se está revirtiendo. Ya la comunicación con el transporte es distinta. Ellos mismos te lo dicen, a todos nos conviene trabajar juntos para conservar los puestos de trabajo”. Y tiene claro cuál es el límite: “Nunca gestionar en perjuicio del trabajador, siempre estamos encima de políticas gremiales progresivas”.

Nacido en la localidad de San Lorenzo, aún vive allí con su familia. Hincha de Independiente (herencia de sus abuelos), José nos cuenta que disfruta de estar con su mujer y sus hijas. Para quebrar la rutina laboral le gusta salir a caminar y andar en bicicleta. Y tiene un pasatiempo bastante original: recorrer pueblos y caminos de la zona y estar en contacto con paisajes de nuestra región.

Sobre su vinculación con el gremialismo lo atribuye a su interés por la política. “A mí siempre la política me gustó, me interesó y por eso leo y trato de estar informado. Me gusta la política que ayuda a la gente. Y creo que desde el sindicalismo hay mucho de eso, de estar y participar para ayudar a los compañeros”.

Hablar mucho y estar presente junto a los compañeros

Conoció la propuesta de seguir el camino de Hugo Moyano y la Federación que se venía gestando en Santa Fe a través de tres compañeros cuando ingresó a la empresa. “Escuché hablar de Juan Chulich hace ya unos ocho años. Personalmente nos conocimos un tiempo después cuando tuvimos un conflicto y él se acercó. La impresión fue muy buena y por eso decidí participar desde este espacio”, señala.

El interés por el sindicalismo más la aparición de Juan y el grupo de compañeros presentes en la zona generaron que prontamente se fuera involucrando en la cuestión gremial, sobre todo pensando en el bienestar de los trabajadores. Primero desde su lugar de trabajo y luego, con una responsabilidad mayor ya como delegado, incentivado por sus propios compañeros.

La construcción de un nuevo espacio siempre genera dificultades. Particularmente lo que percibe Giménez es que a veces las demandas de los compañeros exigen un poco más de celeridad para resolver determinadas cuestiones.

“Nuestros tiempos a veces no son los que esperan los compañeros. Somos conscientes que cada paso que damos tiene que ser firme y eso lleva un período que contrasta con lo que sucede en el día a día. Por eso hay que hablar mucho, estar presente, el diálogo tiene que ser incansable para llegar a los compañeros. Con paciencia se les explica y entienden”, afirma.

Como cierre, consultado por las perspectivas a mediano y largo plazo, José señala con optimismo el tiempo que se viene para los camioneros de Santa Fe. “El trabajo es ordenado. Hemos podido estabilizarnos y a partir de acá, veo un futuro prometedor y una consolidación de la Federación en la provincia con Juan a la cabeza junto a los referentes de cada lugar”, cierra, con la misma seguridad que se percibe con el resto de los compañeros interrogados desde este espacio.