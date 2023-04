Jorge Broun: “Nunca tuve la confianza o el apoyo de Tevez, que sí lo puedo sentir ahora”

Fatura analizó el presente del Canalla pero también se animó a retroceder un poquito en el tiempo para hablar sobre el ciclo del Apache en Arroyito, del que no guarda muchos recuerdos felices. “No me sentí importante en ningún momento”, aseguró el arquero

Lo que refleja bajo los tres palos lo traduce en palabras. Jorge Broun atraviesa un gran momento en Central y se nota cada vez que le toca entrar a la cancha, donde cada partido que pasa se afianza más en el arco, quizá en sintonía con el resto del equipo, que ya incorporó mucho de lo que pretendía Miguel Ángel Russo y da pelea en el campeonato.

En charla con el programa “Sello de fútbol” que se emite por Somos Rosario, Fatura analizó el presente del Canalla pero también se animó a retroceder un poquito en el tiempo para hablar sobre el ciclo de Carlos Tevez en Arroyito, del que no guarda muchos recuerdos felices.

“La verdad es que no tuve muy buena relación con Tevez”, arrancó diciendo Broun sobre su relación con el Apache. Y enseguida agregó: “No me sentí importante en ningún momento. Y así se lo dije: que ni siquiera me sentía parte del equipo. Por eso una vez cuando me vino a buscar junto al Rifle Castellano para preguntarme que me pasaba y después de escucharme ahí sí me dijo un montón de cosas, que yo era muy importante por todo lo que significaba para el club y para el grupo. Aunque nunca lo sentí de esa manera”.

“Viéndolo ahora a la distancia, creo que nunca tuve la confianza o el apoyo de Tevez, que si lo puedo llegar a sentir ahora”, sentenció Fatura, quien remarcó una situación especial que vivió junto a Carlitos: “El primer partido que me toca atajar con él fue en cancha de Argentinos Juniors. Yo volvía de una larga lesión y me entero ese mismo día que voy a ser titular, pero en ningún momento se acercó a hablar conmigo ni nada por el estilo. En la charla previa al partido, minutos antes de entrar, él me dice ‘tenés la responsabilidad de jugar y hacerlo como antes de la lesión’. En ningún momento me felicitó por como venía atajando en las prácticas ni me ratificó que yo me había ganado la titularidad. Son detalles que van sumando”.

Claro que la realidad ahora es otra. Con Russo al mando Central sí sabe a lo que juega y puertas adentro las cosas están más claras que nunca. Los jugadores lo saben perfectamente y se nota adentro de la cancha. Y Fatura no es la excepción: “La verdad es que estoy disfrutando mucho este momento, tanto en lo personal como en lo grupal”.

“Más allá del empate en el último partido (2-2 ante Atlético en Tucumán), lo importante es que seguimos sumando. Y es muy lindo verse arriba en la tabla. Por supuesto que no hay que conformarse, pero este es el camino y nos pone muy contento lo que estamos haciendo”, afirmó el arquero e insistió que está “mucho mejor en lo físico y de la cabeza también, por eso disfruto tanto este momento y creo que eso se ve reflejado”.

“La derrota con Sarmiento en Junín (4-1 en sexta fecha, la última que sufrió) es una gran demostración de que nunca hay que subestimar a ningún rival en el fútbol argentino, ya que todo es muy parejo y cualquiera te hace partido. Después de ahí hubo un gran progreso en lo colectivo”, opinó Fatura este Central versión 2023, sea con línea de tres en el fondo o bien con cuatro.

“Me da igual como juguemos. La verdad que todos los chicos de la defensa vienen haciendo un gran trabajo. Contra Newell’s pensé que íbamos a jugar con cuatro, pero cuando Miguel nos comentó porqué se inclinó por el otro sistema, me convenció enseguida”, reveló el arquero sobre la preparación que hizo el DT para afrontar el Clásico en el Parque Independencia. Y rápidamente añadió: “Tomando como referencia el partido que le habían hecho a San Lorenzo, nos explicó cómo había que neutralizar a sus internos y aislar a los delanteros. Y creo que funcionó a la perfección, porque no me patearon al arco”.

Razón no le falta. Fue tan poco lo que pasó dentro del terreno de juego del Coloso Marcelo Bielsa durante los 90 minutos que lo único llamativo se dio en la previa, cuando un proyectil impactó cerca de Fatura y le provocó un corte en el rostro. “Tomé la decisión correcta: no era mi responsabilidad que el partido se juegue o no. Fue apenas un cortesito pequeño en el rostro que no me afectó en lo más mínimo. Quizá un poco en los oídos, pero jamás dudé que estaba en condiciones para atajar o lo hubiera dicho enseguida”, sentenció Broun.

Por último, el experimentado futbolista de 36 años se mostró feliz ante la idea de que varios arqueros de las inferiores comiencen a tener más rodaje en Primera División: “A Valentino Quintero lo veo muy bien. Me pone muy contento que empiecen a salir los chicos del club. No sólo por él sino también por Lucas Cuevas y Damián Fernández, que vienen trabajando muchos con nosotros”, expresó Fatura, quien además aseguró: “Central siempre tuvo una escuela excelente de arqueros y está bueno que se refleje eso”.