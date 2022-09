Jorge Broun: “Fue muy lindo y emocionante volver a sentir el cariño de la gente en el Gigante”

Casi diez meses tuvo que esperar Jorge Broun para volver a ser el arquero titular de Rosario Central. El experimentado guardameta había jugado su último partido el 25 de noviembre del año pasado en la victoria a domicilio sobre Colón por 4-1. Fue justamente en Santa Fe donde se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por el cual fue operado y tuvo que afrontar un largo período de recuperación.

“A medida que van pasando los partidos me voy sintiendo cada vez mejor, pero en general estoy disfrutando, desde el recibimiento de la gente a la confianza del técnico”, aseguró Fatura el jueves a la salida del Gigante luego del empate agónico ante Estudiantes (1-1), partido en el cual el Canalla sufrió más de la cuenta. El propio Broun lo sabe muy bien: Hubiese sido injusto si nos íbamos con la derrota. Después del gol de ellos se vio lo mejor nuestro, algo que tenemos que corregir, ya que parece que siempre tenemos que esperar a que nos marquen para reaccionar”.

“Hay que mantener la mentalidad y la intensidad desde el principio, aunque también es positivo ver el carácter que mostró el equipo, ya que tuvimos capacidad de reacción y lo logramos empatar. Es más: casi lo ganamos y se podría decir que era justo también”, analizó el experimentado arquero, quien le dedicó un párrafo aparte al constante apoyo que recibió de parte de la gente: “Fue muy lindo y emocionante volver a sentir el cariño del público, por eso siempre voy a estar agradecido”.

Si bien tenía el alta desde hace varias semanas, también es cierto que Tevez lo fue llevando de a poco, ya que su arquero titular era Gaspar Servio. El Apache lo llevó por primera vez al banco en el triunfo ante Newell’s en el Clásico y después le tocó esperar una oportunidad, la cual llegó en La Paternal, un poco por mérito propio y otro tanto por algunos errores de su colega, quien encima nunca logró ganarse la confianza de la gente.

“Estoy muy agradecido por la confianza. Siempre trato de dar lo mejor y entrenar para que cuando me dieran la chance, poder aprovecharla. Y voy a seguir de la misma manera, entrenándome a full. Quiero sumar donde me toca”, afirmó Fatura. Y enseguida agregó: “Me tomó por sorpresa a la vuelta. Pero como no hago pregunta cuando no juego, tampoco las hago cuando me toca estar. Yo entreno siempre para atajar y estar en condiciones, ya que adentro de la cancha se terminan todas las mentiras y las palabras: ahí hay que demostrar. Hay que estar siempre preparado”.

Broun tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre y de momento no hubo contactos de parte de la dirigencia para estirar ese vínculo, aunque al arquero de 36 años no le preocupa esa situación, ya que entiende que aún queda mucho camino por recorrer. “En su momento, cuando me tocó volver, la idea era ya quedarme. Pero bueno: no depende solamente de mí hay”, dijo Fatura.

Y amplió: “Es un año electoral y aparte hay que ver también lo que decida el técnico, más allá de la confianza que me está dando de ahora. Y también si sigue esta comisión directiva. Son muchos factores a tener en cuenta y creo que tendré un panorama más claro a fin de año”, argumentó el 1.

Referente dentro del plantel y respetado por los hinchas, Broun es palabra autorizada para hablar de todo lo que sucede en el club de Arroyito, dentro y fuera de la cancha. Aunque para Fatura, los futbolistas solamente tienen que ocuparse de lo que pasa dentro del terreno de juego.

“Nosotros no tenemos que involucrarnos en la política. No nos compete para nada.”, opinó Broun sobre las (por ahora postergadas) elecciones que se avecinan en Central. Y añadió: “Somos jugadores. Nos encargamos de jugar y tenemos que tratar de demostrar ahí adentro. Después, lo que pasa en las tribunas, estamos al margen”.

Quizá por eso Fatura volvió a llevar la charla hacia un lugar donde se siente más cómodo, como lo que pasó dentro del terreno de juego del Gigante en el último partido ante el Pincha.

“La gente con nosotros se portó bárbaro y creo que también nosotros desde adentro. Transmitíamos eso y por eso recibimos un apoyo constante para que vayamos en busca del empate. Lo sentimos así y es lo que me llevo a mi casa”, sentenció Jorge Broun.

“En el gol me chocaron: fue falta”

Iban apenas 12 minutos del primer tiempo en el Gigante de Arroyito cuando Mauro Boselli la mandó a guardar de cabeza para poner en ventaja a Estudiantes. Claro que antes pasaron varias cosas, aunque lo que más pesó fue la floja salida de Jorge Broun en la previa al gol del Pincha. Aunque el arquero lo tiene bien en claro: le hicieron foul.

“Me chocaron”, aseguró Fatura, quien luego de esa jugada redondeó una muy buena actuación, erigiéndose como uno de los puntos más altos del equipo en el agónico empate ante el elenco de La Plata.

“Yo estaba por darle el puñetazo y siento el contacto, fuerte, que me sacó de la jugada. Era falta. Todos los que estaban cerca lo vieron con claridad”, expresó Broun, quien al igual que muchos, se preguntó sobre la verdadera finalidad del Video Arbitraje: “Se supone que el VAR está para revisar ese tipo de jugadas. Lástima que al parecer no aplica para todos igual”.