Javkin y Perotti hablaron una vez más de la violencia extrema en Rosario

Sobre los últimos hechos de violencia extrema que se registraron en Rosario, el intendente Pablo Javkin y el gobernador Omar Perotti se refirieron, una vez más, sobre el tema.

En diálogo con Radio 2, Javkin volvió a reclamar por la presencia policial en las calles de la ciudad y pidió un mayor control de los detenidos en la cárceles que son beneficiados con las salidas transitorias.

Por su lado, Perotti consideró con la necesidad de trabajar todos unidos detrás del objetivo de la seguridad y señaló que la situación de violencia social, Santa Fe no es la excepción.

“Es notoria la ausencia de policía en la calle. Lo que le pasó a Diego en su camioneta es grave. Pero también es grave ver a esas tres personas que no se podían subir a la moto y no los perseguía nadie. En pleno Alberdi”, reclamó Javkin.

Ante esto, el intendente insistió con el proyecto que presentó hace un año para poder designar al jefe de la Policía de Rosario. “No puede ser que esta ciudad no tenga policía en la calle. Si no pueden, déjenos a nosotros tomar la responsabilidad de la distribución territorial de la policía. Es imposible de aceptar que no haya presencia porque te altera toda la vida de la ciudad”, remarcó.

El gobernador indicó que “hay un nivel de trasgresión que no se daba. Cada puerta que se abre al trabajo se le cierra al delito, todos unidos detrás de ese objetivo”.

Posteriormente, el intendente se refirió a las salidas transitorias que benefician a algunos presos. “Muchos de los hechos que vemos tienen su origen no solo en la libertad que esta gente tiene en la cárcel, sino en cómo y quienes salen”, remarcó.

“No puede ser que los suelten para que salgan a matar gente y a veces los sueltan y matan a ellos. El año pasado tuvimos 29 hechos de muertos con salidas transitorias. Hay muchos otros que salen y matan. Eso no puede pasar”, enfatizó el intendente.

Finalmente, Javkin señaló que “claramente hay un problema grave” en la ciudad. E insistió en que “todos los recursos de la Argentina tienen que estar acá”. “Voy a llevar el reclamo donde sea, mi rol como intendente es exigir. Pero no aceptemos como natural que no haya policía en la calle”.