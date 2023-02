Javkin volvió a criticar el escaso despliegue policial en Rosario tras balacera a edificio municipal

Luego de una nueva balacera contra dependencias municipales, perpetrada en la mañana de este miércoles en Francia al 4400, el intendente de Rosario Pablo Javkin volvió a criticar el escaso despliegue de la policía provincial en la ciudad y reclamó que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi “se venga a vivir a Rosario”.

“A mí no me van a balear una oficina municipal y voy a andar anunciando una bicisenda, me perdonan”, afirmó el intendente tras suspender un acto oficial que tenía previsto para la mañana de este miércoles, luego de conocido el ataque contra el Centro de Salud del Distrito Sudoeste, que incluyó mensaje mafioso contra dos detenidos por narcotráfico.

Además, se preguntó y respondió, “¿Dónde está la Policía? No es que dude, no están”. Y pidió que el ministro Rimoldi “se venga a vivir a Rosario”.

#CadaDía | ⭕️ Balacera contra el Distrito Sudoeste: Javkin pidió que Rimoldi “se venga a vivir a Rosario” 🚨❌ “¿Dónde está la policía?”, cuestionó el Intendente. pic.twitter.com/axIFVloUjW — elTresTV (@elTresTV) February 8, 2023

Convenio en veremos

El pasado 1 de diciembre, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, y el intendente Javkin firmaron un convenio para la puesta en marcha de tres Centros Operativos Policiales (COP) en Rosario, con el objetivo de brindar a la ciudadanía una atención integral en seguridad, que contenga distintos servicios y áreas.

“¿No reaccionan en un edificio que están ellos?”, criticó sobre la policía el jefe del Palacio de los Leones, quien volvió a criticar el accionar de los uniformados. Se refirió en eso a la balacera de la comisaría 32ª. “¿Cómo puede ser que ven que balean en bicicleta y nadie los persigue?”, arremetió en torno a un problema cuya responsabilidad viene adjudicando a las administraciones de Santa Fe y Nación.