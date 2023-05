Javkin volvió a comentar la crisis de seguridad: dijo que provincia no invierte el dinero que tiene

El intendente reafirmó su diagnóstico sobre el momento por el que atraviesa Rosario: dice que no hay inversión, no hay personal, no hay patrullajes. “No se aguanta más, no tenemos por qué soportar este maltrato”, enunció, eligiendo ahora responsabilizar a la gestión Perotti en vez de a Nación

Tras los tres homicidios que sacudieron en la noche de este miércoles a Rosario, el intendente Pablo Javkin volvió a pronunciarse sobre la crisis de seguridad en la ciudad en rueda de prensa. Esta vez, ya en plena campaña electoral, redirigió sus dardos desde el Estado nacional al provincial y acusó al gobierno de Omar Perotti de guardarse la plata, tal como la oposición y sindicatos estatales, entre otros, han venido sosteniendo en los últimos años sobre los famosos plazos fijos del ministro Walter Agosto: “No puede ser que falten recursos para poner policías en la calle”.

“El problema es claro, falta inversión”, dio su diagnóstico Javkin. Y fue describiendo luego lo que a su enteder motiva la crisis: “Uno se cansa de decirlo y la gente de escucharlo pero no vamos a parar, es el momento de defender a Rosario. Tuvimos tres hechos a la misma hora, dos en Villa Gobernador Gálvez y siete hechos en un día en el departamento Rosario”.

Hizo su comentario también sobre Mauro Villamil, el playero ultimado en Tiro Suizo cuando compraba verduras para comer un asado con compañeros de trabajo. “Hablé con su familia, con el dueño de la estación de servicio, es un muchacho trabajador, parece mentira tener que decirlo porque revictimizan a las víctimas pero era un laburante con tres chicos”.

“No podemos seguir aceptando esto porque en muchos casos es un problema de recursos, plata que se guarda en lugar de ponerla en el cuidado de la ciudad. Tenemos menos brigadistas de homicidios que la ciudad de Santa Fe, 36 contra 31, y cada homicidio que se esclarece evita otro. Tenemos menos policías nominalmente que Santa Fe”, enumeró.

“No se aguanta más, no tenemos por qué soportar este maltrato. ¿Dónde hay despliegue policial, cuánto ganan los policías, cuántos recursos se ponen? Ese es el problema, si no déjenos la fuerza a nosotros”, exigió.

“Quiero ser claro, no le pueden faltar recursos a las políticas de seguridad en Rosario, no puede ser que no estemos priorizados, y esto es una decisión clara del gobierno provincial, incluso lo dice el ministro de la provincia”, apuntó, ahora, Javkin a la gestión Perotti, a la que evitó responsabilizar sobre la crisis de seguridad en los últimos tres años y medio.

“No podemos seguir aceptando que se guarde la plata de todos y no haya policías en la calle. Había que conseguir tecnología, la gestionamos con Nación y la conseguimos. Conseguimos tecnología en balística que no sólo resuelve un crimen, sino que salva vidas porque previene el siguiente. Había que urbanizar los barrios, lo estamos haciendo. Estamos en Tío Rolo y Puente Gallegos, estamos en Vía Honda, lo vamos a hacer también en La Tablada. Por eso no podemos aceptar que la política de seguridad en la ciudad sea sin policías en la calle”, enunció.