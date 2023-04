Javkin presentó Distrito Digital, un espacio para realizar trámites y reclamos de forma virtual

El intendente Pablo Javkin presentó este viernes el Distrito Digital, la síntesis de una serie de proyectos y procesos de digitalización del Estado municipal que apuntan a centralizar en la web rosario.gob.ar las interacciones entre la ciudadanía y el municipio, como los trámites y los reclamos, simplificando las gestiones y facilitando el vínculo entre ambos.

En el hall de ingreso del ex edificio de la Aduana y ante representantes de colegios profesionales y entidades empresarias, Javkin hizo un repaso del Plan de Digitalización del Estado Municipal, sus avances y las próximas implementaciones, entre las que se destacan la digitalización de todas las actas de inspección y la creación del Perfil Digital para personas jurídicas.

“A partir de ahora se podrá hacer desde el celular todo, no más colas, no habrá que hacer trámites presenciales, se podrá controlar qué pasa cuando se hace un reclamo y no hay una buena respuesta. Vamos a poder saber cuánto tiempo tardó en resolverse ese reclamo, si se resolvió bien, con qué calidad”, explicó el intendente y señaló: “Esto tiene que ver con los trámites, con una nueva relación entre los ciudadanos y el municipio”.

El intendente anunció “que el 100% de los trámites van a ser digitales, tanto para personas físicas como personas jurídicas” y agregó: “Todos nuestros agentes van a tener actas digitales a partir de mayo, se terminaron las actas de papel”. Asimismo, explicó que las digitalización de las actas también permitirán a la ciudadanía realizar un seguimiento y control de las mismas y adelantó que todos los trámites se podrán pagar desde la web.

“Vamos a tener Distrito Digital, 147 digital, es decir, toda el área de reclamos en forma digital, y toda la flota municipal que está en calle va a estar geolocalizada las veinticuatro horas, vamos a poder tener por GPS la ubicación no solo de los vehículos, sino también de nuestros agentes”, sostuvo el mandatario.

“Esto es un complemento, se agrega a lo que tenemos, es un séptimo distrito. La tendencia que vemos es que en los centros municipales de Distrito cada vez tenemos menos peso de lo administrativo, entonces lo vamos a poder utilizar más para otras cosas”, indicó.

Más adelante, destacó la formalización de convenios con empresas de servicios para que los trámites de Aguas Santafesinas o EPE que se hacen los distritos también puedan realizarse en forma virtual. “Lo que es trámite de registro civil, obviamente, va a seguir siendo presencial: por ahora el casamiento va a seguir siendo presencial”, bromeó Javkin.

En otro tramo de su exposición, Javkin aludió a los beneficios que llegan con este nuevo servicio: “La digitalización no es solo facilitarle el reclamo al vecino o vecina, es ver también el desempeño del municipio en dar respuesta. Por ejemplo, cada reclamo que tengamos sobre un contenedor, no solo va a quedar el reclamo con las fotos, también vamos a poder saber cuánto tardó la empresa en resolverlo, porque ustedes tengan en cuenta que ese es un servicio tercerizado, y si tardan más de dos días o tres, vamos a poder multar a la empresa que no lo resolvió”.

“Yo le doy mucho valor a que los vecinos utilicen esta herramienta digital, porque además es una herramienta de transparencia. Con cada reclamo van a poder calificar si les pareció rápido, si se resolvió bien. Y esto es hacia donde tenemos que ir, la plata de los vecinos, la controlan los vecinos y nosotros administramos. Ese es el objetivo que tenemos a partir de ahora”, terminó diciendo.

El Distrito Digital

Este dispositivo supone una nueva etapa del plan de descentralización del Estado que comenzó a mediados de la década del noventa por impulso del entonces intendente Hermes Binner. Acorde a los tiempos que corren, el municipio apuesta por la virtualización de las gestiones administrativas que vecinas y vecinos deben realizar ante la Municipalidad, centralizando todos los trámites, reclamos y denuncias en una sola oficina virtual, la web del municipio.

En ese sentido, luego de un trabajo interno que implicó la digitalización de expedientes y reformas en los procesos, la web rosario.gob.ar fue renovada con un perfil transaccional, convirtiéndose en un sitio accesible, orientado a trámites y servicios. Hoy, el sitio cuenta con 240 trámites digitales, desde los que se resuelven 100% online (como Habilitaciones, Rodados, Tributos, Obras particulares) a los que inician digital y continúan presencial en un Distrito (como Licencia de Conducir).

Estas implementaciones redundaron en un menor flujo de personas tramitando sus gestiones en los seis distritos. Antes de la pandemia, un promedio de 45 mil personas acudía por mes a las oficinas municipales. Ahora, ese número se redujo a 30 mil, de las cuales un gran porcentaje está vinculado a la renovación de licencias de conducir, una gestión cuya resolución presencial es indispensable.

El impacto también puede medirse en un cambio cultural: la mitad de los trámites digitales se realizan de tarde y de noche, por afuera de los tradicionales horarios de atención al público de las oficinas municipales. Esto es porque la virtualización de las gestiones permite que las personas elijan en qué momento del día y desde qué lugar comenzar un trámite municipal.

Además, el 60% de los pagos procesados por diversas gestiones, como el abono de sellados o los pagos voluntarios de multas, se realizan de manera electrónica, gracias a una herramienta desarrollada por el municipio junto al Banco Municipal, la pasarela de pagos, que permite realizar transacciones virtuales de manera segura con cualquier tarjeta de crédito o débito.

Reclamos

Además, se incorporó un nuevo canal para realizar consultas y reclamos en a través del Perfil Digital en rosario.gob.ar. Se trata de una herramienta fácil y segura, disponible las 24 horas para vecinas y vecinos desde cualquier dispositivo digital.

De esta manera, todos los reclamos que hoy se canalizaban solamente por la línea telefónica 147, podrán realizarse de forma digital, llegando dicho reclamo directamente al área interviniente.

“Como uno de los ejes centrales de nuestro Plan de Digitalización seguimos agregando funciones a rosario.gob.ar. En este caso, habilitamos la posibilidad de recibir consultas y reclamos a través del Perfil Digital, lo que además permite su visualización y seguimiento, como así también la posibilidad de calificar el nivel de respuesta del municipio”, explicó el secretario de Modernización y Cercanía, Germán Giró.

En ese sentido, Giró valoró que “hoy en día, la web del municipio es un verdadero canal digital que permite realizar trámites, acceder a servicios, realizar consultas y reclamos y denuncias”.

Esta nueva herramienta mejora la experiencia de las personas usuarias y ofrece un método ágil y sencillo para asentar un reclamo. Desde un menú dividido por temas como ambiente y mantenimiento urbano, movilidad y tránsito, convivencia ciudadana, actividad comercial, transporte público, vivienda y construcción y cementerios.

Personas jurídicas y actas digitales

Una herramienta indispensable en la digitalización de los trámites y servicios es el Perfil Digital. Lanzado en noviembre de 2021, la cuenta ciudadana para realizar gestiones a través de la web de forma rápida y segura las 24 horas de los 365 días del año, ya cuenta con 220.000 usuarias y usuarios.

En los próximos días se implementará el Perfil Digital para personas jurídicas, que permitirá que empresas y asociaciones civiles puedan directamente gestionar en la plataforma a través de sus apoderados, simplificando los trámites.

Otra novedad anunciada por el intendente Javkin es la implementación de las actas digitales, un proceso que implica el reemplazo de los 45 formularios en papel que actualmente conviven entre las diferentes áreas de inspección en calle por 10 formularios electrónicos, redundando en una mayor eficacia y transparencia en el control, a la vez de un ahorro significativo en el uso de papel.

Con el nuevo sistema de actas digitales, dejarán de ser labradas de forma manual, un método que implica un error de carga del 8%, para ser confeccionadas a través de una app en los teléfonos celulares del personal municipal, con un margen de error del 0,2% y reduciendo los plazos, ya que tendrán un control de calidad en tiempo real y envío inmediato al Tribunal de Faltas.

Este sistema tiene, también, un impacto en el cuidado del medioambiente. Las actas en papel consumen anualmente 700 mil hojas, el equivalente a 88 árboles.

Las actas digitales tendrán también beneficios para las personas. En primer lugar, comenzarán a labrarse actas con en aquellos comercios y empresas que cumplan con todas las condiciones para generar antecedentes positivos. Además, a través del Perfil Digital, podrán gestionarse todas las actas, con la posibilidad de realizar un descargo online, gestionar un pago voluntario o solicitar un turno con un juez, si es indispensable la instancia presencial.

En esta primera etapa de implementación, ya son 150 los agentes que cuentan con el nuevo equipamiento y otros 150 comenzarán en este mes, con el objetivo de que a mitad de año el municipio haya eliminado por completo las actas de papel.

Otro perfil para los Distritos

La digitalización del Estado tiene también como correlato la refuncionalización de los seis centros municipales de Distrito en centros cívicos que concentren actividades culturales, educativas, espacios de reunión y de encuentro. En ese sentido, vale destacar el programa de Estaciones Digitales, espacios creados en cada uno de los seis distritos para la promoción de habilidades digitales, con talleres de robótica y de creación de videojuegos para niñas, niños y adolescentes, y recorridos digitales para adultas y adultos mayores.