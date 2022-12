Javkin le contestó a Fernández: “Si quiere que lo llame, lo llamo. Yo exijo que se vean resultados”

Nosotros le reportamos todo lo que ocurre en la ciudad y lo que pedimos es que intervenga. No me interesa la polémica sino los resultados, que las fuerzas federales estén y nos cuiden", manifestó. Javkin dijo que se reune todas las semanas con funcionarios de seguridad provinciales y de Gendarmería

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, salió al cruce este miércoles de las declaraciones del ministro de Seguridad. Aníbal Fernández llegó a la ciudad para supervisar el trabajo de las fuerzas federales y disparó con munición gruesa. Dijo que no tiene relación fluida ni directa con Pablo Javkin sobre tareas de seguridad. “No me llama nunca”, dijo. Si bien Javkin reconoció que no tiene vínculo directo con Fernández y definió que sólo le pide resultados: “Si quiere que lo llame, lo llamo. Yo exijo que se vean resultados”.

En declaraciones a Radio 2 Javkin dijo que le parece bien que Fernández venga a Rosario, pero advirtió que no le interesan las “polémicas personales” sino que haya presencia de fuerzas federales y que se note. “Nosotros le reportamos todo lo que ocurre en la ciudad y lo que pedimos es que intervenga. No me interesa la polémica sino los resultados, que las fuerzas federales estén y nos cuiden”, manifestó.

Javkin recordó que todas las semanas se sienta junto a funcionarios de seguridad provinciales y de Gendarmería para discutir los operativos que luego se despliegan en las calles y barrios. “La polémica es el estilo del ministro, yo no lo tengo que llamar, hace meses le hemos puesto el lugar a disposición para el destacamento de Gendarmería, estaba para abril y estamos en diciembre”, le reclamó.

“Rosario no produce drogas ni armas, es algo que le llega, que entra. Sáquennos esa porquería de acá. Necesitamos más presencia de gendarmes y si viene el ministro, mejor”. Fernández también dijo que se producen los homicidios “entre bandas” y el titular del Palacio de los Leones no lo desmintió, pero precisó que el problema es que en estos grupos “aparecen chicos de 15 años y que los crímenes se arreglan desde las cárceles, por personas que están condenadas”. “Él puede exigirle al ministerio de Justicia que intervenga en los penales, que no les lleguen las armas o las drogas que venden”, reclamó.

Javkin sostuvo que el problema del narcotráfico afecta a todo el país, pero que en Rosario se da de manera particular por su ubicación logística. Por eso, dijo que es necesaria la presencia permanente de fuerzas federales: “Que vengan y actúen, que venga el ministro, bienvenido. Si necesita hablar conmigo, cuando quiera”.