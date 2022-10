Javkin: “El rigor salva vidas en materia de seguridad vial”

El intendente municipal Pablo Javkin presentó el nuevo sistema de video control. En diálogo con los medios dijo: “Muchos de ustedes lo llaman fotomultas, pero es mucho más que eso. Es un sistema con tecnología que la ciudad nunca había tenido, que no solo nos va a servir para ordenar el tránsito, sino también para realizar un aporte importante a la ciudadanía”.

“No son los antiguos radares que solo sacaban una foto en blanco y negro”, señaló el intendente en el salón Carrasco del Palacio Municipal, y remarcó: “Son cámaras de última generación que permiten grabar y monitorear imágenes, detectar infracciones a través de inteligencia artificial y leer patentes, con lo que eso implica”.

“No queremos sorprender ni multar a nadie, pero la ciudad necesita control y respeto, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para vivir en una ciudad más ordenada”, apuntó Javkin este viernes.

El mandatario local reveló que hasta el mes de agosto de este año, hubo 2.712 internados por siniestros viales solo en los efectores municipales. “Es 14 veces más que la cifra de homicidios que tenemos en la ciudad. Es una pandemia silenciosa que implica en nuestra ciudad la inseguridad vial que se lleva muchas vidas o en muchos casos, una gran cantidad de recursos humanos y económicos para salvarlas. ¡Tenemos que reducir esa cifra ya!”, pidió Javkin.

“Este nuevo sistema tiene tres ejes: aporta a la seguridad, al ordenamiento del tránsito y transparencia: todas las cámaras están publicadas en la web del municipio y visiblemente identificadas con cartelería en la vía pública. Además, lo recaudado estará destinado directamente al fondo compensador del transporte y a los efectores de salud municipales”, explicó el intendente.

“Muchos nos piden que pongamos más cámaras para la seguridad, estás cámaras son para la seguridad. Son 70 puntos de control que permitirán grabar y monitorear en tiempo real, las cuales en los próximos días vamos a poner a disposición del centro de monitoreo de la provincia”, indicó Javkin.

Y siguió: “También lee patentes en tiempo real, con la posibilidad de lanzar una alerta si una moto o un auto tiene pedido de captura eso también es nuestro aporte a la seguridad y además, la chance de rastrear un vehículo en los registros de meses anteriores y a través de inteligencia artificial se detectan las faltas”.

El titular del Palacio de los Leones insistió: “Todas las cámaras están señalizadas, con la velocidad, con el cartel que indica la cámara y con el número de cámaras en cada poste. Cero sorpresa”, subrayó e invitó a bajar y utilizar las aplicaciones que los detecten: “Waze, Radarbot, Google Maps, TomTom”, enumeró y enfatizó: “Lo que queremos es más respeto por la norma, no más multas”.

Además, recordó: “Durante la pandemia incrementamos fuertemente nuestra red de ciclovías, y en ese marco propusimos la reducción de velocidad en algunas calles y avenidas. Vamos a ratificar esas velocidades, reforzando la cartelería, haciéndolas públicas en nuestra web y dejando claro cuáles son las normas. En las zonas calmas del centro se va a 30 kilómetros por hora y frente a las escuelas se va a 20 kilómetros por hora, no hace falta una cámara para eso, ¿a qué velocidad queremos ir frente a un lugar en el cual cruzan niños y niñas que podrían ser nuestros hijos?”, preguntó el intendente y apuntó: “Esto no es nuevo, está en el código nacional de tránsito y lo vamos a respetar”.

“Hay un solo caso que vamos a revisar”, dijo el funcionario y mencionó calle Mendoza entre Teniente Agneta y Provincias Unidas, “donde hoy tenemos un 29% más de tránsito que en los meses de aislamiento, lo que nos impulsa a rever esa situación”.

“En ese sentido, vamos a achicar la brecha en la unión entre Mendoza y San Juan, llevando el tramo de Teniente Agneta a Provincias Unidas a 40 kilómetros por hora y de Avellaneda a Liniers a 50 kilómetros por hora”, indicó y reiteró que toda la información de velocidades está publicada en rosario.gob.ar junto a la ubicación de las cámaras.

También, desde el lunes 17, comenzarán a funcionar 3 de los 5 totems informativos que no solo van a avisar a los conductores a la velocidad que están conduciendo, sino que también leerán patentes en tiempo real, conformando un anillo de seguridad.

“Y para ratificar la transparencia del sistema, vamos a publicar cada peso que percibamos por multas y los vamos a destinar de forma directa, en un 80% al fondo compensador del transporte y un 20% a los efectores de salud que atienden, precisamente a quienes son víctimas de siniestros viales”, destacó Javkin.

En otro tramo de su mensaje realizó, una breve descripción de las infracciones que se van a sancionar:

Cruzar y/o girar con el semáforo en rojo

No respetar la línea de frenado de la senda peatonal

Exceso de velocidad

Transitar, estacionar o detenerse en carriles exclusivos

Estacionar o detenerse en doble fila

Circular con vehículos motorizados por ciclovías

Circular en moto sin casco

Girar a la derecha en calles con carriles exclusivos

Desde fines de julio, cuando se inició la etapa de concientización, hasta aquí se detectaron 60.665 faltas validadas que fueron notificadas vía correo sin costo alguno. Desde el lunes esta situación cambia y en palabras del intendente se espera “que ese número vaya disminuyendo día a día. Eso que eran avisos, serán ahora sanciones y son caras, las multas son caras, están a valor nafta, como fija el Código de Convivencia”, remarcó y repitió: “Las multas son caras, algunas llegan hasta los 200 mil pesos. No es lo mismo un semáforo en rojo que otra cosa. Si las multas fueran bajas nadie las respeta”, dijo y siguió: “No generen el hecho que cause una multa. Ojalá no hagamos ni una sola, no queremos multar a nadie, queremos una ciudad más ordenada, más amigable y con más respeto”.

“Y quien reciba una multa, desde el correo que reciba, podrá realizar un pago voluntario con descuento, también podrá realizar un descargo y tendrá juzgamiento en línea, sin necesidad de ir a un centro municipal de distrito o solicitar un turno con un juez de falta”, explicó.

“Lo que se hace mal se paga y no vamos a dejar que esto siga sin que se pague, vamos a tener una situación de ordenamiento, con el objetivo de reducir los siniestros viales, todos debemos aportar nuestro granito de arena para ello”, continuó diciendo, y en ese sentido añadió: “Los 70 puntos tienen que ver con los lugares que tenemos más accidentes, queremos que esto se baje. Para que quede claro en materia de seguridad vial el rigor salva vidas”, terminó diciendo Javkin.