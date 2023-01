Javier Mascherano y la consagración en Qatar: “Nos dieron un ejemplo de resiliencia a todos”

El entrenador de la Selección argentina masculina Sub 20, Javier Mascherano, aseguró que el equipo de Lionel Scaloni, que se consagró campeón en el Mundial de Qatar, fue “un ejemplo de resiliencia” y aseguró que marcó el camino para los juveniles que disputarán el Sudamericano que se llevará a cabo en Colombia entre el 19 de enero y el 12 de febrero próximos.

“Me dio muchísima felicidad. Sin dudas, nos dieron un ejemplo a todos de que hay que insistir, de resiliencia, de que al final, cuando uno hace las cosas de la mejor manera y con honestidad, puede que las cosas buenas tarden en llegar, pero llegan. Y bien merecido lo tienen”, expresó Mascherano en declaraciones al Diario Olé.

Y agregó: “Para los chicos, el mejor ejemplo es lo que vieron durante noviembre y diciembre. Mejor una Selección no nos pudo representar. Argentina hizo un Mundial espectacular, soñado, fue totalmente superior al resto de las selecciones y es ahí donde tenemos que mirar. Con eso tenemos que quedarnos”.

En esa línea, continuó: “Muchas veces nos tiramos abajo o creemos que los buenos están en otro lugar y no es así. Los buenos también están acá en Argentina, nacen acá, son jóvenes e incluso, hasta hace muy poquito tiempo, jugaban en nuestra liga, así que esta Selección es el mejor ejemplo que tienen los chicos para tratar de ser mejores día a día”.

Respecto a que su seleccionado será el primero en lucir la tercera estrella en la camiseta, el ex mediocampista señaló: “Yo ya no juego, así que no me toca, je. Pero es verdad que para los chicos es una gran ilusión. Pero también es una responsabilidad. Creo que tiene que ayudarnos a convertirlo en buena energía a la hora de competir”.

“Es el desafío más importante porque son mis primeros pasos como entrenador y porque estoy representando al fútbol argentino a través de la Sub 20. Eso es una gran responsabilidad, no solo para mí sino para todo el grupo de trabajo que me acompaña. Además, es volver a competir después de un proceso que ya lleva un poco más de un año, por el que pasaron un montón de chicos y hoy se terminará de cerrar el círculo con una prueba importante, con la obligación de buscar la clasificación al Mundial”, añadió Mascherano.

Por último, se refirió a su rol de entrenador: “Principalmente trato de transmitir lo que siento y creo, obviamente que eso tiene que ver con lo que viví como futbolista y lo que me fueron dejando los técnicos que tuve. Nunca tuve la intención de copiar a nadie sino que traté de quedarme con cosas de cada uno y, desde ahí, crear una idea propia”, cerró.