Jaquelina Balangione: “Debemos lograr una sociedad en paz y con igualdad”

La ex integrante del Poder Judicial se sumó a la lista de Alejandra Rodenas en busca de un lugar en la Legislatura como diputada

Luego de casi 20 años en el Poder Judicial, la ex Defensora Provincial del Servicio Público Jaqueline Balangione ahora se lanzó a la arena política y busca un lugar en la Legislatura en las próximas elecciones Paso como precandidata a diputada provincial por la lista Juntos Avancemos. Balangione, quien previamente se desempeñó como defensora general penal de la provincia, mencionó que su ingreso a la política no estaba en sus planes: «No era algo que yo tenía pensado ni previsto. Terminé mi carrera judicial donde ingresé a los 40 años luego de haber ejercido 15 años la profesión». A pesar de ello, se sintió atraída por la posibilidad de participar en la lista para diputada provincial del sector que acompaña a Marcos Cleri como candidato a gobernador y que es encabezada por Alejandra Rodenas.

Para Balangione, este paso hacia la política representa un salto considerable, ya que implica transitar por un mundo diferente al judicial. Sin embargo, destaca su visión integral del Estado y la importancia de trabajar en conjunto. «Tengo siempre un pensamiento con una mirada integral del Estado, que no son todos cajones estancos, que si bien los tres poderes tienen sus funciones, que no hay que pisarse entre sí, las funciones son bien determinadas, son exclusivas pero no son excluyentes y que además todos tenemos que ir juntos en un mismo objetivo que es la organización social, es tratar de lograr una sociedad en paz, donde haya igualdad, igualdad real ante la ley, igualdad real de posibilidades», según le dijo al sitio web Con la Gente.



En relación a su motivación personal, Balangione destaca su compromiso con la sociedad y su enfoque en las necesidades de cada departamento de la provincia: «Me gusta pensar en una provincia con 19 departamentos bien definidos en su integridad, en su clase, en sus necesidades, que me parece que hay que poner el acento en eso».

Además, muestra su desinterés por los beneficios económicos de su posible cargo, ya que no planea cobrar la dieta debido a su jubilación previa: «Yo ni siquiera voy a cobrar la dieta porque ya tengo mi jubilación, yo me jubilé porque trabajo desde los 17 años y me jubilé».

Balangione compartió su perspectiva en cuanto al tema de la seguridad y destacó su rol como asesora técnica en esta área, en colaboración con Paula Sagué, precandidata a senadora por el Departamento Rosario. Balangione resalta su experiencia vinculada al fuero penal y su enfoque en la problemática social, afirmando: «En mi caso, por todos los antecedentes que tengo vinculados al fuero penal siempre, el tema carcelario y mi mirada es apuntando siempre a la problemática social».

Además, Balangione sostiene la importancia de comprender la actividad en toda la provincia y apoyar el desarrollo tanto de los pequeños y medianos productores como de las grandes empresas: «Para poder salir adelante tenemos que entender una integralidad y hay un círculo que una cosa alimenta a la otra y así».

«A la Legislatura le faltan integrantes con pasado en el sistema Judicial porque hay temas que sí se vinculan con la Justicia, que si yo llego a la banca los voy a promover, porque ya tengo los proyectos casi armados», expresó Balangione y propuso la unificación de la defensa pública como uno de sus proyectos, buscando establecer un consenso civil en el ámbito de la corte para mejorar la prestación del servicio. Ella sostiene que «la defensa pública autónoma no debería depender de ningún juez, al contrario, es parte en el proceso, y debe tener un apego a la defensa de los intereses de su representado, no del proceso, sino de su representado».

Además, la precandidata resaltó la importancia de abordar los conflictos de manera integral, considerando que estos suelen surgir a partir de problemas familiares, violencia intrafamiliar, consumo problemático y conflictos en los barrios. Su enfoque se basa en trabajar los problemas civiles de manera previa al ámbito penal, utilizando medios conciliatorios y sentencias judiciales. En esta misma línea, esta aproximación contribuiría a la paz social y brindaría una defensa de calidad a aquellos ciudadanos que no pueden costear un abogado. En sus propias palabras, «si nosotros tuviésemos una defensa única, como tienen todas las provincias argentinas y como tiene la Nación, esto redundaría en poco tiempo en la paz social».

Otra propuesta destacada de Balangione es la creación de una oficina única de violencia de género y violencia doméstica en la órbita de la corte. Inspirada en una iniciativa exitosa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su objetivo es establecer un punto centralizado de acceso para las personas que enfrentan situaciones de violencia. De acuerdo con Balangione, «¿En qué consiste? En una única puerta de acceso en donde todo ciudadano o ciudadana de cualquier edad que tenga un problema de violencia en el ámbito doméstico o de tipo de género, concurra a ese lugar en el ámbito de la corte para que ahí haya un equipo conducido por un secretario judicial que haga el estudio rápido del caso, determine el riesgo y haga la derivación correspondiente».

«Esta lista es conformada por personas nuevas, con ideales de trabajar en forma integral, llegar al territorio y levantar la calidad de la educación, la salud y el acceso a los derechos básicos en los sectores más vulnerables», afirmó Balangione. Para la letrada, el problema de la seguridad “no debe verse como un asunto aislado, sino como una consecuencia de un problema social más amplio, como la pobreza y el consumo problemático de sustancias”. Así, la “respuesta punitiva no es efectiva y aboga por abordar la seguridad desde una perspectiva de salud pública y de género».

Por último y en cuanto a la forma de trabajar, Balangione señaló que su lista se compromete a estar cerca de la gente y promover el debate, los acuerdos intersectoriales y el abordaje multisectorial. «No queremos un operativo de una tarde, sino programas a mediano y largo plazo para equilibrar la sociedad y reducir la desigualdad», enfatiza. Además, aseveró la importancia de escuchar a la gente, comprender sus necesidades y plasmar sus ideas en la legislación cuando sea necesario.

LA MIRADA SOBRE LA JUSTICIA

Jaqueline Balangione, precandidata a diputada provincial por la lista Juntos Avancemos, apuntó contra la confusión existente respecto a los niveles de justicia en Argentina, señalando que «hay que tener en claro que la Argentina como Estado federal tiene dos niveles, uno nacional y otro provincial». En relación a esto, explicó que muchas críticas que se dirigen al Poder Judicial Federal, especialmente a Comodoro Py, se arrastran hacia la justicia provincial, generando una mala reputación. No obstante, Balangione rebate esta idea y afirma que la gente confía cada vez más en la Justicia, «cada vez más gente va a la Justicia a tratar de resolver sus conflictos de las más diversas índoles», afirmó.

En cuanto a la transparencia de la justicia en Santa Fe, Balangione enfatiza que el sistema es ejemplar y se destaca a nivel nacional. Según ella, la justicia en la provincia es «absolutamente transparente, donde no existe ni la coima, ni el acomodo, ni mucho menos». Aunque reconoció que hubo casos de fiscales que fueron arrestados, considera que estos son excepcionales y no representan el funcionamiento general del sistema judicial en Santa Fe. Además, menciona que el sistema de ingreso a la justicia en la provincia es utilizado como ejemplo por otras provincias argentinas debido a su transparencia.

Balangione defiende la importancia de una justicia imparcial y accesible para todos. En sus declaraciones, planteó que los jueces deben tener conocimientos en diversas áreas, ya que la gente acude a la justicia para resolver problemas que deberían ser atendidos en otros ámbitos del Estado, «desde obtener un remedio hasta situaciones de violencia familiar o consumo problemático de drogas en menores, la justicia es requerida en una amplia gama de situaciones».

