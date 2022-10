Irresponsable: Nati Jota habló sobre el Juicio a las Juntas y generó polémica en redes sociales

Nati Jota, referente de una generación de panelistas y opinólogos de todos los temas en redes sociales que están muy lejos de tener conciencia de la responsabilidad que implica que estén frente a un micrófono o una cámara, habló sobre el Juicio a las Juntas Militares y generó polémica, como suele suceder habitualmente cuando alguien sin conocimiento real habla por hablar de un tema sensible para la historia del país y para gran parte de los argentinos y argentinas.

Por este motivo, la columnista de Nadie dice nada, uno de los éxitos de Luzu TV, fue duramente criticada por haber hablado sobre este acontecimiento que volvió al ruedo y a las agendas periodísticas tras el estreno de la película Argentina, 1985 que relata aquellos hechos.

El comentario de Nati Jota que desató la ira fue: “Con ese juicio terminaron no juzgando a nadie”, siendo que Argentina es uno de los pocos países del mundo que juzgó y condenó a la gran mayoría de los genocidas involucrados y responsables de la última dictadura cívico-militar.

Todo comenzó con con la película de Santiago Mitre, que generó una repercusión a nivel internacional porque trata sobre uno de los acontecimientos más importantes en la historia argentina: el proceso judicial realizado en 1985 en el cual se condenó a cinco militares por las violaciones de derechos humanos en la dictadura que tuvo lugar entre 1976 y 1983. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a perpetua, mientras que Roberto Eduardo Viola recibió 17 años de prisión; Armando Lambruschini, ocho años y Orlando Ramón Agosti, cuatro años y seis meses.

Bajo este contexto, Valentina Iúdica (hija de Mariano Iúdica y productora del programa de Luzu TV conducido por Nico Occhiato) comentó que vio la película y elogió la trama porque, dijo, “está muy bien hecha y es muy importante que la veamos los de nuestra generación al no haberlo vivido. Es el juicio a las juntas, a todos los milicos del proceso al toque que terminó”.

Fue allí donde se sumó Nati Jota, quien expresó que “con ese juicio terminaron no juzgando a nadie”. Y Valentina la corrigió: “Sí, fueron un montón en cana mucho tiempo. Le dieron perpetua a muchos y fue muy al toque de que terminó el proceso… una cosa histórica muy grosa a nivel mundial”.

“Fue muy groso porque fue algo muy pegado a la dictadura, como algo redemocrático”, agregó Nati, quien posteriormente opinó: “A mí a veces me da miedo que las nuevas generaciones no tengan tan presente todo eso”.

“Las películas de esa temática están buenas para enterarse… insisto, los chicos y chicos capaz no saben bien qué pasó en la dictadura, no sé… en los colegios lo deben explicar, igual. Yo en el colegio lo re mil aprendí, no sé si fue por los colegios a los que fui, pero siempre lo tuve muy presente”, cerró sobre el tema que despertó encendidos comentarios.

Estas declaraciones causaron un estallido en las redes sociales. Una usuaria en Twitter opinó: “El despliegue de total ignorancia de Nati Jota y al toque tira: «Me da miedo que las nuevas generaciones no tengan presente todo esto». VOS TAMPOCO, jaja”.

“Nati Jota diciendo que le da miedo que las nuevas generaciones no tengan presente lo que pasó y ella no sabía que habían ido a la cárcel un montón de genocidas. Ay, ay, ay la responsabilidad de estar delante de un micrófono no es para cualquiera”, fue otro de los comentarios.

“Me encanta Nati Jota diciendo que le re quedó eso del colegio, pero también diciendo que no enjuiciaron a nadie… bueno, mucho no aprendiste se ve, o tendrías presente que Argentina fue el primer país en condenar a los responsables del terrorismo de Estado, de eso va la peli, viste”, afirmó otro.

“Nati Jota habla de la dictadura militar como si fuera una adolescente de 14 años que recién está estudiando el tema en la secundaria. Tenés 30 años en cada pata amiga, leete un librito, porfa”, expresó otro, furioso.

Luzu TV, dada la repercusión que tienen sus programas, viene recibiendo en los últimos días algunos comentarios de otros referentes del medio como pasó con Julia Mengolini y Diego Brancatelli luego de que el mentor de esa señal, Nico Occhiato, elogiara a Javier Milei, dejando en claro que sí hablan de política como pasó con el tema del juicio de las juntas, más allá de que sostengan que no es su interés.

Occhiato también se convirtió en tendencia en las redes sociales después de su particular análisis de la dirigencia política al comparar a Milei con los integrantes de otros partidos políticos. “Milei capturó el voto joven que nadie capturó. Todos los jóvenes con los que yo hablé, lo votaban a él. La mayoría, todos”, puntualizó.

“No es que voy a hablar a favor de Milei…”, siguió hablando como atajándose, pero fue interrumpido por Nati Jota. “Uhhh… Estás hablando a favor de Milei”, le dijo su compañera del programa Nadie dice nada. “No, todavía no”, aclaró él. “Lo que digo es: ¿es un loco? Todo sí. Ahora, ¿y los que nos gobiernan desde que tenemos uso de razón? Porque se visten mejor y hablan más tranquilo, hicieron mierda el país igual, eh”.