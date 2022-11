Irizar criticó falta de fuerzas federales: “¿Dónde están los efectivos de los que habla Fernández?”?

En el marco de la creciente ola de inseguridad que vive Rosario, con un número de homicidios que en lo que va del año ya superó el total del 2021, la concejala del Frente Progresista Verónica Irizar pidió explicaciones al Ministerio de Seguridad de la Nación por la falta de fuerzas federales, tras el anuncio hace ya más de un año de la llegada de 1575 efectivos. “Días atrás, el ministro Aníbal Fernández aseguró que ese número ya está en Rosario. ¿Dónde y haciendo qué? No se los ve y la situación cada vez es peor”, sostuvo Irizar.

Recordando lo dicho por el propio Fernández junto al gobernador Omar Perotti en septiembre de 2021, donde el gobierno nacional se comprometió a enviar ese número de efectivos ante el incremento en los índices de violencia y narcotráfico en la ciudad, la concejala Irizar presentó un pedido de informes para conocer el estado real de la presencia de las fuerzas federales en Rosario.

“Es indignante escucharlo al ministro Fernández diciendo que se está haciendo un trabajo que nadie ve. No se ven a las fuerzas más allá de algunas avenidas y espacios céntricos, no se ve respuesta a un delito que lleva a cifras récords en homicidios, balaceras constantes en edificios públicos, comercios y cárceles. El ministro debería venir a explicar qué se está haciendo y con qué recursos reales, no contar una realidad paralela desde Buenos Aires”, añadió la concejala.

En tanto, también exigió “mayor compromiso de todo el arco político para enfrentar a este abandono que no solo es del gobierno nacional, sino que tiene su fiel reflejo en el gobierno de Perotti”. “Hace meses hay patrulleros esperando reparaciones que nunca llegaron -puntualizó-. La desidia cuesta vidas de los rosarinos todos los días y Perotti tampoco da la cara”.

Por último, Irizar reclamó nuevamente por los fondos que fueron comprometidos por Nación para seguridad y que “la impericia del gobierno provincial tiene hace dos años congelados”. “Muchos de esos recursos necesarios están ahí. Los 3000 millones de pesos, que hoy ya sirven para mucho menos de lo previsto por el tremendo proceso inflacionario que vive el país, tienen que ser ejecutados de manera inmediata. La emergencia en seguridad es real y no se puede esperar un solo día más para utilizarlos”, concluyó.